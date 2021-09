Vídeo de ‘tratoraço’ de 2018 circula como se fosse preparação para 7 de Setembro

Um vídeo antigo de um ‘tratoraço’ circula nas redes sociais com uma legenda que falsamente o descreve como preparação para atos bolsonaristas programados para ocorrer nesta terça-feira, 7. A gravação, na verdade, foi em 2018, e mostra produtores rurais de São Jorge do Ivaí, no interior do Paraná, fazendo manifestação de apoio à greve dos caminhoneiros contra o aumento no preço do diesel. O vídeo foi resgatado e publicado com a legenda “7 de Setembro está chegando”. Ele já foi compartilhado ao menos 89 mil vezes e soma 131 mil reações e 2,1 milhões de visualizações.

No vídeo é possível ver tratores e caminhões enfileirados avançando pelas ruas de uma pequena cidade. Logo no começo do vídeo aparece a inscrição “Tratoraço dos agricultores de São Jorge do Ivaí – PR em apoio aos caminhoneiros”. Uma busca no Google com as palavras-chave “tratoraço” e “São Jorge do Ivaí” leva para o canal do YouTube RJS FILMS. Este canal é quem produziu a gravação e o publicou em 27 de maio de 2018, com a seguinte descrição: “Vídeo de Alguns Momentos do Ato de Apoio do Agricultores de São Jorge do Ivaí – PR em Apoio aos Caminhoneiros”. Este vídeo tem apenas 1,6 mil visualizações – bem menos do que o publicado com a legenda enganosa.

Caminhoneiros pararam o País em 2018

Em maio de 2018, caminhoneiros de todo o País fizeram uma greve contra o aumento no preço do diesel. Um ano antes, a Petrobras mudou sua política de preço dos combustíveis e este passou a acompanhar a cotação do petróleo no mercado internacional. Isso aumentou em até 56,5% o preço do diesel em um ano, encarecendo os custos das atividades dos caminhoneiros.

A paralisação durou dez dias e causou uma crise de abastecimento de combustíveis e produtos nas cidades. O governo de Michel Temer se viu obrigado a reduzir a cobrança de impostos sobre o diesel e a cortar incentivos em outros setores da indústria para cobrir o rombo. O Congresso acabou criando uma tabela de preços mínimos para o transporte rodoviário.

Manifestações de 7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro chama seus seguidores para ir às ruas no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Ele tem usado os atos como uma forma de intimidar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, órgãos que conduzem inquéritos contra ele.

Segundo reportagem do Estadão, monitoramentos feitos por consultorias e pesquisadores mostraram que a maioria das postagens sobre atos governistas no dia 7 de setembro foi feita por uma minoria mais engajada.

As manifestações de 7 de Setembro impulsionam desinformação nas redes sociais. O Estadão Verifica mostrou ser falso que um áudio com apoio à greve dos caminhoneiros tenha sido gravado pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).