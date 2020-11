Postagem exagera votação de Thammy Miranda em eleição para Câmara dos Vereadores de SP

Um texto viral engana ao afirmar que Thammy Miranda (PL), vereador eleito na cidade de São Paulo, tenha sido o candidato com mais votos nas eleições 2020. O empresário Thammy, filho da cantora Gretchen, recebeu a nona maior votação na capital. Ele se tornou o primeiro homem trans eleito à Câmara dos Vereadores de São Paulo. O campeão de votos na cidade foi Eduardo Suplicy (PT), que pela terceira vez foi o vereador mais votado no País.

Este conteúdo foi compartilhado ao menos 1,2 mil vezes no Facebook. O texto também erra ao se referir a Thammy com pronomes femininos; ele é um homem trans.

Thammy Miranda concorreu pelo Partido Liberal (PL) com o número de urna 22.000. Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que ele foi eleito com 43.321 votos, não 45 mil, como diz o texto viral. Esta foi a nona maior quantidade de votos deste ano.

Essa foi a segunda vez que Thammy concorreu à Câmara de Vereadores. Em 2016, ele se candidatou pelo Partido Progressista (PP). Na ocasião, recebeu 12.408 votos e ficou em 7º lugar de suplente.

Outra pessoa trans, Érika Hilton (PSOL) também foi eleita. Ela teve 50.508 votos, a sexta maior votação entre os candidatos a vereador. Entre as mulheres, ela foi a mais votada.

