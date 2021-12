Vídeo mostra protesto de policiais franceses contra acusações de racismo, não contra vacinação

Circula no WhatsApp e nas redes sociais um vídeo em que policiais franceses jogam suas algemas no chão, em manifestação em frente ao Arco do Triunfo, em Paris. Mensagens que acompanham a gravação afirmam que o protesto era contrário à vacinação obrigatória contra a covid-19 — mas isso é falso. O episódio foi filmado em junho de 2020, meses antes do começo da campanha de imunização contra o coronavírus na França.

O vídeo foi enviado ao WhatsApp do Estadão Verifica no número (11) 97683-7490, acompanhado da seguinte mensagem: “A polícia francesa lança as algemas e anuncia sua renúncia e se junta ao povo na recusa de tomar a vacina contra a Corona e diz que existem partidos globais corruptos que querem subjugar e controlar os povos (sic)”.

Ao pesquisar pelas palavras em francês “policiais”, “algemas” e “Arco do Triunfo”, encontramos notícias sobre a manifestação, organizada em 14 de junho de 2020. O ato era uma resposta aos protestos contra a violência policial e contra o racismo ocorridos na França após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Os policiais ligaram os giroflex das viaturas, cantaram o hino A Marselhesa e jogaram algemas no chão.

Segundo reportagem do jornal Le Figaro, o gesto simbolizava cansaço pelo que os policiais acreditavam ser uma “estigmatização” da categoria. O então ministro do Interior da França, Cristophe Castaner, havia anunciado naquela semana a política de “tolerância zero para cada suspeita comprovada de atos ou comentários racistas” e a proibição de um método de imobilização chamado de “estrangulamento”. Agentes de polícia também protestaram nas cidades de Lyon, Toulon, Nice e Bobigny. Castaner foi substituído por Gérald Darmanin em 6 de julho de 2020.

A vacinação na França começaria apenas no final daquele ano. Em julho de 2021, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o certificado de vacinação seria exigência para a realização de uma série de atividades. A medida tinha o objetivo de frear a disseminação da variante Delta no país. Em setembro, a obrigatoriedade do passe vacinal foi estendida até 2022.

Fique atento

É muito comum que vídeos antigos sejam tirados de contexto por pessoas mal-intencionadas. Para verificar a origem de imagens, uma opção é usar a ferramenta de busca reversa (aprenda como usar). Você também pode procurar notícias sobre a situação retratada.

Fique atento a mensagens com linguagem alarmante e informações vagas. Verifique se o conteúdo que você recebeu contém data, local e outros dados relevantes.