Pandemia de gripe suína teve origem no México, e não na China

Uma publicação que viralizou no Facebook com informações sobre surtos de doenças passados contém uma informação falsa sobre a pandemia de gripe suína entre 2009 e 2010. A postagem diz que o surto teria se iniciado na China, mas não é verdade. O México foi o primeiro epicentro da doença.

A chamada gripe suína foi causada pelo vírus H1N1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou pandemia moderada da doença em 11 de junho de 2009, após os casos se espalharem por América do Sul, Europa e Austrália. O alerta, no entanto, não indicou agravamento da doença, apenas a constatação de que o problema era global.

O estado de pandemia foi encerrado em agosto de 2010. Técnicos e especialistas da OMS reconheceram que a doença ficou sob controle e passaria a se comportar como outras enfermidades localizadas. O número de contagiados e mortes em todo o mundo acabou sendo muito menor do que a entidade internacional inicialmente previu.

A informação sobre o surto de outra doença também possui imprecisão na postagem. A publicação diz que o aumento no número de casos de H3N2 (subtipo do vírus influenza), entre 1968 e 1969, teriam surgido na China. Na verdade, eles ocorreram em Hong Kong — região administrativa especial chinesa que ficou sob domínio britânico até 1997.

A atual pandemia de covid-19 iniciou-se na província de Wuhan, na China. O país é alvo de boatos que o acusam de ter criado o novo coronavírus em laboratório. Pesquisas já comprovaram que o vírus tem origem natural. Até esta quarta, 10, o mundo tinha mais de sete milhões de casos confirmados e 408 mil óbitos pela doença. Os dados oficiais da OMS podem ser acessados aqui.

