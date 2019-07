Onda de boatos sobre Glenn Greenwald agora tem até falso infarto

A Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, negou que o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept Brasil, tenha sido internado na madrugada desta sexta-feira, 26. A alegação foi publicada pelo site Terça Livre e divulgada por páginas como Jornal da Cidade Online. Os dois artigos tiveram mais de 12 mil compartilhamentos no Facebook em pouco mais de 10 horas.

O texto alega ainda que Greenwald teria sido transferido para o Hospital Samaritano, mas a unidade de saúde também nega que o jornalista esteja internado lá.

Nas redes sociais, o cofundador do Intercept se mantém ativo. Ele publicou uma série de tweets das 23h36 às 23h46 da quinta-feira, 25, e voltou a tuitar às 7h22 desta sexta-feira. O autor do texto do Terça Livre, Allan dos Santos, diz que Greenwald teria sofrido um infarto.

O Estadão Verifica entrou em contato com o The Intercept Brasil, que preferiu não comentar sobre o boato.

Desde que o site fundado por Greenwald começou a publicar mensagens que teriam sido trocadas entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da força tarefa da Lava Jato Deltan Dallagnol, o jornalista americano tem sido frequentemente alvo de desinformação nas redes sociais. Um exemplo mais recente é o de sites que atribuíram a Glenn uma declaração sobre cogitar sair do País — o que não é verdade.

