Nova capa falsa da Charlie Hebdo viraliza nas redes sociais com crítica ao STF

Mais uma capa falsa da revista satírica francesa Charlie Hebdo tem circulado nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Dessa vez, a montagem usa uma imagem dos ministros sentados a uma mesa, como na Santa Ceia, com a frase em francês “Suprema Corte do Brasil acha que Lula é um santo”. Nesta semana, o Estadão Verifica já desmentiu que a publicação da França tenha veiculado capa com caricaturas dos magistrados Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

A página da Charlie Hebdo na internet mostra que a última edição da revista semanal, de 18 de abril, faz referência ao incêndio da catedral de Notre Dame, em Paris, e critica o presidente francês Emmanuel Macron. Uma pesquisa reversa com a imagem da capa alterada revela que o cabeçalho da montagem, na verdade, foi retirado de uma edição da revista de 2010.

