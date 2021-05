No segundo dia de CPI, Pazuello volta a fazer alegações enganosas; veja a checagem

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe pelo segundo dia à CPI da Covid. Mais uma vez, o general fez alegações falsas e enganosas. Leia abaixo a checagem do Estadão Verifica, que será atualizada ao longo do dia.

“O TrateCOV nunca foi utilizado por médico algum. Não teve resultado objetivo porque foi descontinuado”

No segundo dia de sua participação, o ex-ministro voltou a negar que a plataforma TrateCov tivesse sido usada por médicos. No entanto, conforme mostrou o Estadão Verifica, mais de 340 médicos de Manaus foram habilitados a usar a plataforma após o lançamento, em 14 de janeiro. Uma reportagem da TV Brasil da época informava que o programa já estava em uso em Manaus, e trazia o depoimento de um médico que utilizou o aplicativo.

Por meio do sistema, medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19, como cloroquina e ivermectina, eram recomendados em diversas situações — até mesmo em caso de sintomas como náusea e diarreia em bebês. Após receber críticas, a plataforma foi retirada do ar em 21 de janeiro.

“O hospital de campanha da prefeitura (de Manaus) era mais privado do que público”

A Prefeitura de Manaus informou que o total de gastos no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, inaugurado em abril de 2020, foi de R$ 14.586.504. De acordo com relatório da gestão municipal, o grupo hospitalar Samel fez doações no valor de R$ 1.686.886. A rede privada também doou serviços, mas “estes foram contratados e pagos diretamente pelo próprio grupo, cujos valores efetivos não são de conhecimento da prefeitura”. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus relatou outros gastos com o hospital, como de pessoal (R$ 2.157.850,82).

“A primeira proposta oficial da Pfizer foi do dia 26 de agosto”

Em depoimento à CPI da Covid, Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil, que atualmente responde pelo comando da empresa na América Latina, informou que a primeira proposta ao governo brasileiro foi feita no dia 14 de agosto e incluía 30 milhões de doses de vacina. No dia 26 de agosto, foram feitas a quarta e a quinta propostas.