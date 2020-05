Mudança em estatística de covid-19 no Rio não tem relação com operação da PF

Não é verdade que uma operação da Polícia Federal tenha motivado a exclusão de 1.177 mortos das estatísticas de covid-19 da cidade do Rio de Janeiro. No Facebook, esta informação falsa foi compartilhada em posts com fotos de uma reportagem da GloboNews que mostra uma mudança na metodologia de contagem de óbitos pelo novo coronavírus. A estatística da Prefeitura do Rio passou a considerar apenas as mortes em que o atestado de óbito apontava covid-19 como causa; essa revisão dos dados fez com que os números divulgados pelo município fossem diferentes dos publicados pelo governo do Estado.

Na terça-feira, 26, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio registrava 2.978 vítimas fatais do novo coronavírus na capital. Já o painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, indicava 1.801 óbitos — diferença de 1.177 para os números compilados pelo governo do Estado.

De acordo com a reportagem da GloboNews, a discrepância entre os dois dados ocorreu porque em muitos casos a confirmação do exame que aponta infecção pelo novo coronavírus só ocorre depois da morte. A Prefeitura afirmou que os parentes poderiam alterar a certidão de óbito depois do teste positivo para covid-19.

A partir de agora, a contagem de mortos por Covid-19 da prefeitura do Rio vai considerar apenas as mortes com atestado de óbito alegando coronavírus como causa: https://t.co/74ZHqumWPZ #GloboNews #Edicao10 — GloboNews (@GloboNews) May 27, 2020

Ou seja: a exclusão de mortes na estatística de covid-19 no Rio não teve qualquer relação com a Polícia Federal. Em nota ao Estadão Verifica, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital fluminense afirmou que a postagem no Facebook era “MENTIROSA, fake news, não procede de forma alguma”.

A Polícia Federal divulga as operações que realiza no portal Agência PF, que não tem nenhuma notícia sobre ações na SMS.

Na terça-feira, 26, a PF deflagrou a Operação Placebo, que promoveu buscas em endereços ligados ao governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). Há indícios de irregularidades nos contratos emergenciais firmados pela Saúde estadual — entenda o que é investigado.

O site Aos Fatos também publicou uma checagem semelhante.

