Não, motociata de Bolsonaro no feriado de Semana Santa não foi ‘maior da história’

É falso que a motociata encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no feriado de Páscoa, em São Paulo, tenha sido a “maior da história”. Um vídeo com imagens do evento viralizou nas redes sociais com essa alegação, mas informações de praças de pedágio mostram que a reunião de apoiadores foi menor até mesmo que uma versão anterior do passeio com o presidente, realizada em junho de 2021.

A postagem publicada no Facebook mostra vídeos de Jair Bolsonaro no evento – os mesmos publicados pelo presidente em suas redes sociais oficiais. No entanto, a postagem traz a inscrição “A maior motociata da história” e questiona “Datafolha, essa pesquisa vale?”, fazendo referência a pesquisas de intenção de voto que apontam favoritismo do ex-presidente Lula na corrida presidencial. O vídeo foi compartilhado ao menos 2,6 mil vezes.

Bolsonaro realmente liderou um passeio de moto com apoiadores no Estado de São Paulo em 15 de abril. O trajeto foi da Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital paulista, até a cidade de Americana, no interior do Estado. O evento provocou a interdição da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital-interior.

A Secretaria de Logística e Transportes (SLT) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informaram que três praças de pedágio da concessionária CCR AutoBan registraram a passagem de 3.703 motocicletas na manifestação. Essa não poderia ser a maior aglomeração de motocicletas, uma vez que foi menor até mesmo do que a capitaneada pelo presidente no ano passado. Na ocasião, os pedágios registraram 6.661 veículos. Já a Secretaria de Segurança Pública estimou 12 mil atendentes à época.

Maiores desfiles de moto segundo o Guinness Book

O Guinness Book possui registro de duas motociatas com números próximos aos do presidente Bolsonaro. A primeira delas é o maior desfile de motos da marca Harley Davidson, com 3.497 veículos, em 2019, nos Estados Unidos. A segunda é o maior desfile de motos off-road, com 3.312 participantes, em 2013, no Brasil.

Outras aglomerações pelo mundo

Em 2020, motociclistas saíram às ruas da Alemanha para protestar contra uma lei em discussão que proibiria a circulação de motos aos domingos e feriados. Em Stuttgart, 8 mil motociclistas teriam comparecido ao protesto, informou a agência de notícias DPA. Já em Munique, a polícia contou 6 mil participantes, segundo a emissora Deutsche Welle.

Todos os eventos citados anteriormente estão longe de alcançar as marcas de um dos maiores eventos para entusiastas de motocicletas dos Estados Unidos. O encontro na cidade de Sturgis, em South Dakota, nos Estados Unidos, atrai cerca de 500 mil motociclistas e entusiastas todos os anos. A estimativa para o evento em 2020 foi de 460 mil pessoas, informou o jornal New York Times.

Não é a primeira vez que apoiadores exageram o tamanho dos eventos promovidos por Bolsonaro. Em 2021, o Estadão Verifica mostrou ser falso que o Guinness Book tivesse anunciado que a motociata do presidente teve 1,3 milhão de participantes – o livro não aceita inscrições com motivações políticas. Também não é verdade que o evento gerou renda de R$ 40 milhões para os cofres do Estado.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

