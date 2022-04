Vídeo de ato pró-Bolsonaro em Londres em 2021 circula fora de contexto

Não é verdade que um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha realizado manifestação a favor do governo em Londres, no Reino Unido, neste mês de abril de 2022. Na verdade, a gravação que viralizou recentemente foi feita em 7 de setembro de 2021, Dia da Independência.

No Facebook, internautas compartilharam imagens de manifestantes reunidos “Pela Liberdade do Brasil” — lema do ato divulgado por grupos bolsonaristas na época. As legendas de diferentes postagens afirmam que a manifestação teria ocorrido “ontem”, sem precisar a data.

Ao analisar as imagens, o Estadão Verifica identificou no Google Maps lojas de roupas na Regent Street. O local fica a pouco mais de 10 minutos a pé da embaixada do Brasil em Londres — onde foi organizado o ato em favor do governo no ano passado. Embora não tenha sido possível identificar a origem exata do vídeo que circula fora de contexto, encontramos postagens nas redes sociais que compartilhavam imagens da manifestação de 7 de setembro de 2021. Há vários elementos em comum com a gravação que viralizou recentemente.

É possível identificar uma faixa branca escrito “voto-impresso-auditável” e logo abaixo a frase “socialism only works in prision”, que em português significa “socialismo só funciona na prisão”.

A mesma faixa aparece no vídeo que viralizou nos últimos dias.

Em outra publicação no Twitter, um homem narra que, enquanto apoiadores do governo se reuniam, do outro lado da rua um grupo menor de manifestantes protesta contra Jair Bolsonaro.

Brasil 🇧🇷: Em Londres duas manifestações acontecem neste momento, uma de frente para a outra, uma pró governo e outra contra o governo.

Façam a comparação vocês mesmos, a imagem é de agora pouco. pic.twitter.com/c4PqOpmrBF — Ivan Kleber (@lordivan22) September 7, 2021

A semelhança entre o vídeo que é objeto desta verificação e a gravação acima é a placa preta com a frase “in Bolsonaro we trust”, que traduzido para português significa “em Bolsonaro nós confiamos”.

Imagens de manifestações do Dia da Independência são tiradas de contexto frequentemente. No dia 7 de abril, o Estadão Verifica desmentiu uma postagem que afirmava que um vídeo de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi gravado durante o lançamento da campanha de Bolsonaro à reeleição.