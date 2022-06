Crítica de Lula sobre políticos que ‘usam pobres como papel higiênico’ circula sem contexto

Um vídeo que circula no Facebook com o título “O que é o pobre para você?” tira de contexto um trecho de discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento em São Paulo, em outubro de 2021. Na ocasião, o petista disse que pobres são usados como se fossem papel higiênico durante as eleições. O que não fica claro pelo recorte do vídeo é que na realidade o ex-presidente criticava quem faz esse tipo de discurso.

A fala foi gravada durante o Encontro dos Movimentos Sociais do Campo, das Florestas e das Águas. O trecho que consta no recorte é: “O pobre é um número. Às vezes um número bonito de utilizar em campanha. Eu, há vinte anos atrás, dizia ‘Pobre é utilizado como se fosse papel higiênico. Tem uma baita utilidade na época da eleição, depois joga ele fora e esquece’”.

Ao assistir o vídeo completo, é possível entender que o ex-presidente criticava gestores que não colocam “o pobre no orçamento”. Logo antes do recorte usado na postagem, Lula afirma: “Nenhum presidente de nenhum país do mundo se esquece do orçamento das Forças Armadas, nenhum país do mundo se esquece dos orçamentos do Itamaraty, do orçamento do Ministério Público, do orçamento da Polícia Federal, do orçamento da Receita. Mas esquece de colocar o pobre no orçamento, porque o pobre não é levado em conta”.

O trecho em circulação tem apenas 21 segundos e foi retirado de um discurso com mais de 40 minutos de duração. A fala retirada de contexto de Lula é dita perto da marca dos 35 minutos (veja acima). Além disso, a pergunta “O que é o pobre para você?” não foi direcionada a ele durante o discurso.

Procurada, a assessoria de Lula afirmou que bolsonaristas espalharam o trecho recortado da fala do ex-presidente, e confirmou que o petista discursava sobre “como outros políticos vêem pobres”, “criticando essa postura”.

“Lamentamos que eles sigam investindo em fake news, incitação ao ódio, ao invés do debate público e real sobre os problemas do País”, comunicou a assessoria.

O Estadão Verifica já checou outras publicações que recortam críticas feitas por Lula. Em 2021, viralizou uma postagem em que o petista parecia chamar pobres de “imbecis” e “ignorantes”. Ao ver o vídeo original, é possível entender que o petista acusava outras pessoas de terem essa visão com relação à população de renda baixa.

