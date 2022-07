Post tira de contexto fala de Lula para simular que ele defendeu impunidade de governadores presos por corrupção

É enganosa a postagem no Facebook que afirma que o ex-presidente Lula defende a impunidade de governadores presos por roubar dinheiro público. A publicação tira de contexto a fala do petista durante uma caravana realizada em 2017, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. No ato político, Lula disse estar triste com a situação do Estado e que a população não merecia ter governadores presos por desvio de verbas.

Segundo a publicação, que também circula em outras redes sociais, Lula teria dito: “Governadores eleitos democraticamente não merecem estar presos só porque roubaram o povo”. A declaração de Lula pode ser interpretada no sentido de que o povo do Rio não mereceria ter um governador preso por ter roubado. Confira:

“Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não merece a crise que está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governaram esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade, eu não acredito em tudo o que a imprensa fala. Mas é importante que haja investigação para a gente saber se é verdade, se aconteceu. E se aconteceu, quem roubou, seja pequeno, médio ou grande, tem que estar preso, porque esse país não pode apenas ter trabalhador que rouba um ovo pra comer sendo preso e as pessoas que roubam milhões estão soltas por aí.”

O trecho já foi tirado de contexto, em 2019, com a intenção de sugerir que Lula se solidarizou com Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro preso desde novembro de 2016 por corrupção. Lula chegou a duvidar, à época, da veracidade das acusações contra Cabral. Mas defendeu a investigação do caso e a prisão dos culpados.

Lula é um dos principais candidatos à presidência da República. Postagens enganosas ou imprecisas ferem o direito dos cidadãos de escolher seus candidatos com embasamento em informações corretas. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que Lula tenha feito ameaça ao STF e que é montagem uma foto na qual é possível ver o presidente Jair Bolsonaro sob uma faixa onde se lê “Vai trabalhar, preguiçoso”.

