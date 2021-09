É falso que foto mostre Lula sob efeito de álcool em Fórum Mundial de Davos

São falsas as postagens nas redes que alegam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria ficado sob o efeito de álcool no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Os posts trazem uma foto de Lula que na verdade foi clicada em uma cerimônia em Brasília, em 2009. Nenhum registro da época diz que o ex-presidente estaria embriagado.

O primeiro passo é checar a origem da foto para verificar se Lula realmente estava em Davos. Para isso, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa do site TinEye (veja aqui como fazer).

A busca levou ao portal BOL. A notícia em que a imagem havia sido publicada não está mais disponível, mas a foto continua online (veja aqui). O endereço diz: “18 fev 2009 – Entre Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, e a primeira-dama Marisa, Lula brinca com plateia de crianças durante cerimônia de entrega de prêmio em Brasília”.

Uma foto apenas de rosto, clicada pelo fotógrafo Dida Sampaio, foi publicada pelo Estadão na edição de 18 de fevereiro de 2009. É possível ver Lula fazendo o mesmo gesto com a mão nos olhos. Ele também usa o mesmo paletó e a mesma gravata da imagem utilizada no boato. A legenda confirma as informações publicadas pelo portal Bol.

Os metadados da foto (informações contidas no próprio arquivo de imagem) permitem confirmar a data em que foi clicada.

Uma foto com um ângulo mais aberto, clicada pelo fotógrafo Wilson Dias, da Agência Brasil, foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Ela permite ver que Lula estava acompanhado de Marisa Letícia, sua esposa na época, e Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil.

Tanto o Estadão quanto a Folha não trazem nenhuma menção de que o ex-presidente estaria sob o efeito de álcool ou que teria urinado nas calças. O fato dessa notícia não estar em veículos da imprensa profissional é um indicativo de que a alegação é falsa.

Versões deste post enganoso trazem a data de 2003, sugerindo que o caso de embriaguez teria ocorrido naquele ano. Aquela foi a primeira edição do fórum mundial em que Lula participou como presidente. A capa do Estadão de 27 de janeiro trouxe a manchete “Um pacto mundial pela paz e contra a fome”. O jornal noticiou que Lula “procurou credenciar-se como porta-voz do mundo em desenvolvimento”. Na cobertura do jornal sobre o evento, não há qualquer menção a embriaguez.

Esse conteúdo também foi checado por Lupa, Aos Fatos e Fato ou Fake.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

