Imagem de disparo de mísseis é antiga, sem relação com invasão da Ucrânia

Uma imagem que mostra o disparo de vários mísseis é antiga e não tem relação com o conflito atual entre Rússia e Ucrânia, como afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais. A foto, na realidade, circula na internet ao menos desde 2017.

Leia Também Vídeo mostra a queda de um raio, e não um bombardeio na Ucrânia

No Facebook, a imagem foi publicada com a legenda: “Oremos. Confirmado. Rússia começou o ataque à Ucrânia”. O post já foi compartilhado mais de 5 mil vezes.

Com a ferramenta de busca reversa de imagens (veja como utilizar aqui) foi possível encontrar a mesma foto ilustrando reportagens publicadas em diferentes anos. Neste site em croata, a fotografia aparece em matérias em 2017 e 2018 sobre novos lançadores de foguetes russos. A imagem é creditada a Vadim Savicki, da agência Global Look Press. Neste outro site, em russo, a foto ilustra um texto de 2021 sobre a escalada de tensão entre Ucrânia e Rússia. O Estadão Verifica não conseguiu identificar a localização da fotografia, mas é possível afirmar que o registro não é recente.

Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, diversas imagens fora de contexto circulam nas redes sociais. Recentemente, o Estadão Verifica comprovou que uma foto de um ataque noturno com mísseis foi tirada na Faixa de Gaza, não na Ucrânia. Veja outras imagens que circulam com legendas falsas nesta verificação.