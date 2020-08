Imagem de Flávio Dino sem máscara em velório é de 2018

Uma imagem de 2018 do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), tem sido compartilhada fora de contexto nas redes sociais para acusá-lo de causar aglomeração durante o enterro do pai dele, o ex-deputado estadual Sálvio Dino. Sálvio morreu aos 88 anos na segunda-feira, 24, em São Luís, vítima da covid-19.

Na realidade, a foto de Flávio Dino sem máscara foi feita durante o velório de Humberto Coutinho, então presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, em janeiro de 2018. A imagem é de um vídeo do discurso feito pelo governador durante a cerimônia, publicado no YouTube (abaixo). O canal da Assembleia também publicou uma gravação com a fala de Dino, filmada de outro ângulo.

No Twitter, o governador maranhense criticou quem compartilhou a imagem com contexto falso. “Já vi muitos tipos de criminosos. Mas ainda me impressiono com o que estão transformando a política no Brasil”, escreveu ele.

Que tipo de “gente” é capaz de agredir uma família em luto ? Que tipo de “gente” é capaz de usar uma foto de um velório de 2018 como sendo o do meu pai para me agredir ? Já vi muitos tipos de criminosos. Mas ainda me impressiono com o que estão transformando a política no Brasil. — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) August 26, 2020

Flávio Dino já foi alvo de outros boatos desmentidos pelo Estadão Verifica. Em julho do ano passado, ele foi falsamente acusado de ter substituído a bandeira do Brasil pela do partido comunista no palácio do governo do Estado.

O governador é apontado como possível candidato à Presidência em 2022. Na semana passada, lançou um programa de recuperação econômica com viés desenvolvimentista, em contraponto à política liberal do governo de Jair Bolsonaro.

A Agência Lupa também checou esse boato.