Imagem de enfermeiros vestindo sacos de lixo contra coronavírus é dos EUA

Circula nas redes sociais uma imagem de enfermeiras vestindo sacos de lixo como equipamento de proteção para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus, acompanhada de crítica ao “auxílio paletó” pago a políticos no Brasil. A fotografia, no entanto, foi tirada em um hospital de Nova Iorque, nos Estados Unidos, no mês passado. Uma das versões do boato teve mais de 48 mil compartilhamentos até às 10h desta quarta-feira, 22.

O Estadão Verifica fez uma pesquisa reversa no Google e encontrou a imagem publicada em reportagem do jornal New York Post, em 25 de março. O artigo afirma, por meio de fontes não identificadas, que ela retrata o improviso de enfermeiros do Hospital Mount Sinai West diante da falta de uniformes hospitalares.

Funcionários afirmaram que estavam utilizando os mesmos equipamentos entre pacientes infectados ou não pela covid-19 e eram obrigados a reutilizar máscaras e “escudos faciais”. O hospital negou a situação em entrevista à NBC News, alegando que os funcionários vestiram os sacos de lixo sobre os equipamentos corretos e que estes são dispensados caso não haja material disponível.

A fotografia foi publicada nas redes sociais de trabalhadores do hospital e ganhou repercussão após a morte do enfermeiro Kious Kelly, de 48 anos, vítima do novo coronavírus, em 24 de março. O caso também foi reportado por veículos como Associated Press e The Independent.

Ainda que a foto não mostre a utilização de sacos de lixo como proteção no Brasil, a falta de equipamentos também ocorre entre os profissionais de saúde brasileiros, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. A entidade revelou, no dia 14 de abril, que havia recebido 3,6 mil denúncias sobre falta de luvas, máscaras, macacões e álcool gel na linha de frente do combate à pandemia. O Ministério da Saúde afirmou, no dia 17, que foram enviados 71 milhões de itens para a rede pública de saúde desde o começo da crise.

Custo do “auxílio-paletó”

As postagens enganosas de perfis brasileiros no Facebook com a imagem do hospital norte-americano criticam gastos no país com “auxílio-paletó” que seriam equivalentes a R$ 63 milhões por ano. O Estadão Verifica pesquisou a fonte dos valores citados, que não é indicada na descrição do conteúdo.

Buscas pelo termo “auxílio-paletó” e pelo número no Google retornaram diversos artigos que citam reportagem do Congresso em Foco, de 13 de abril de 2012, com base em levantamento dos pagamentos feitos a parlamentares do Congresso Nacional e de 16 assembleias legislativas estaduais. A informação, portanto, está desatualizada.

Atualmente, a concessão do benefício a deputados federais e senadores segue as regras do decreto legislativo de 2014, que determinou a “ajuda de custo” apenas no início e no final do mandato. A verba equivale ao salário dos parlamentares do Congresso Nacional, de R$ 33.763, e seria “destinada a compensar as despesas com mudança e transporte”.

Parlamentares do Distrito Federal e os reeleitos também recebem o benefício, nesse último caso, em dobro. Os suplentes também podem acessar o subsídio, desde que obedecidos períodos mínimos de exercício da função.

Após as eleições de 2018, com a troca de legislatura, o gasto total da Câmara dos Deputados com a ajuda de custo foi de R$ 33,6 milhões. O Senado Federal, cuja disputa envolveu dois terços das vagas, desembolsou mais R$ 2,6 milhões. As informações foram fornecidas pelas assessorias das duas casas legislativas.

Considerando a hipótese de gastos idênticos no final do mandato (sendo a metade para o Senado, que renova um terço das vagas na próxima eleição) e a ausência de pagamentos a suplentes até 2022, o “auxílio-paletó” custaria hoje R$ 17,8 milhões por ano ao orçamento do Congresso Nacional. Em 2012, segundo a matéria do Congresso em Foco, o subsídio custava R$ 27,4 milhões por ano — ou R$ 40 milhões em valores corrigidos pela inflação.

O “auxílio-paletó” também é pago a parte dos deputados estaduais e vereadores, segundo critérios definidos pelas assembleias legislativas e câmaras municipais. Além disso, os parlamentares brasileiros podem receber outros benefícios, como verba de gabinete e auxílio-moradia, a exemplo dos membros do Congresso.

