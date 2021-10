É falsa postagem com ofensas de Hamilton Mourão a Manuela D’Ávila

É falso que o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) tenha chamado Manuela D’Ávila de “irrelevante” e “patricinha”. A fala foi erroneamente atribuída ao general durante as eleições de 2018 e voltou a viralizar recentemente, atingindo ao menos 20 mil compartilhamentos no Facebook.

A postagem afirma que Hamilton Mourão recusou-se a participar de debates com D’Ávila — na época, os dois eram candidatos a vice-presidente. A publicação segue dizendo que Mourão teria questionado: “Tem noção do preparo que é exigido para se chegar a general do Exército e agora ter de ficar debatendo com essa patricinha comunista de cabeça vazia?”

A assessoria de comunicação do vice-presidente informou ao Estadão Verifica que Mourão não disse essa frase. Também não há nenhuma menção na imprensa profissional de que ele teria falado isso, o que é um primeiro alerta para conteúdo enganoso. Uma referência direta de um candidato a outro teria sido noticiada.

Em 2018, Mourão participou do debate entre candidatos a vice-presidentes promovido pela revista Veja em 4 de setembro. Na época, o PT ainda defendia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente e Fernando Haddad como vice. Haddad foi convidado, mas não participou.

Semanas depois, quando o PT desistiu da candidatura de Lula — impedido à época de concorrer por causa da Lei da Ficha Limpa — e fechou a chapa com Haddad e Manuela D’Ávila, a candidata participou dos debates promovidos pelo jornal El País, em 28 de setembro, e por UOL, Folha e SBT, em 2 de outubro. Mourão não compareceu a nenhum dos dois.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

