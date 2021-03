Grupos negacionistas impulsionam falsa alegação de que Major Olímpio morreu por AVC

É falso que a causa da morte do senador Major Olímpio tenha sido por AVC, e não por covid-19. A informação falsa circula em grupos no WhatsApp. O parlamentar morreu nesta quinta-feira, 18, após ficar 13 dias internado na UTI com o novo coronavírus. O boato começou a se espalhar porque a família de Olímpio informou inicialmente que estava verificando quais órgãos seriam doados.

Por orientação do Ministério da Saúde, órgãos e tecidos de pacientes da covid-19 não devem ser doados, pois há risco de transmissão da doença. A assessoria de Olímpio esclareceu que a família tentou verificar a possibilidade de doação porque este era um desejo do parlamentar. No entanto, o procedimento não foi feito por causa das restrições do novo coronavírus.

A doação de órgãos era um desejo do Senador e foi autorizada pela família, contudo, por conta da questão da Covid-19 os médicos avaliaram que não seria possível a realização. — Major Olimpio (@majorolimpio) March 19, 2021

Em nota técnica emitida em 2020, o Ministério da Saúde deixa claro que há uma “contra-indicação absoluta para doação de órgãos e tecidos” de falecidos que testaram positivo para o SARS-CoV-2, ou para aqueles que tiveram Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), mas não fizeram exame para covid-19.

Documento Nota Técnica MS PDF

Major Olímpio foi alvo de outros boatos

O Estadão Verifica desmentiu outros boatos sobre Major Olímpio em 2020, após o parlamentar se afastar do governo. Em agosto daquele ano, circulou a informação falsa de que o senador teria votado a favor de um aumento em benefício próprio. No mês seguinte, postagens no Facebook exageraram o valor do salário de Olímpio.

Ex-bolsonarista, o senador criticou a gestão federal por usar a distribuição de verbas de combate à doença para angariar apoio político. Em live nesta quinta-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro ignorou a morte do ex-aliado.

