Grupos deturpam proposta de Marcelo Freixo sobre crack

É falso que o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) defenda a legalização do crack, diferentemente do que alegam postagens no Facebook. Em nota ao Estadão Verifica, o parlamentar afirmou que não apoia a liberação da droga, e sim propõe que a dependência química seja “encarada como caso de saúde pública”. Freixo é um dos pré-candidatos a prefeito do Rio de Janeiro nas eleições de 2020.

Desde janeiro, grupos e páginas de direita passaram a compartilhar um artigo com o título “Marcelo Freixo defende legalização do crack no país”. Nesta semana, o link voltou a viralizar. O texto cita uma matéria do portal R7 que repercute uma entrevista que Freixo concedeu à revista Época em 2016. Na ocasião, ele concorria à prefeitura do Rio e falou em “dosagem segura” da droga durante o tratamento terapêutico da dependência química. Leia o trecho completo:

“ÉPOCA — Fora seu poder devastador de viciar, o crack não tem uma substância química que o substitua no tratamento terapêutico. Como deve ser a abordagem em relação a essa droga?

Freixo — A política é a redução de danos. A orientação sobre a dosagem segura é uma primeira medida que pode preservar a vida de usuários. Mas outras medidas devem ser tomadas ao longo do processo de tratamento. Para obtermos melhores resultados, o tratamento deve ser personalizado em um projeto terapêutico singular e planejado em etapas de curto, médio e longo prazo.”

A assessoria de imprensa do deputado afirmou que existem tratamentos de usuários de crack que preveem a redução progressiva da dosagem da substância. “É isso o que defendo, que usuários possam receber o tratamento adequado, em vez de ser tratados como bandidos. O que uma mãe prefere, que seu filho usuário seja preso ou morto ou tenha a oportunidade de receber atendimento médico?”, comunicou, em nota.

Na mesma entrevista à Época, Freixo também afirma ser contrário à internação compulsória de viciados e a favor da regulamentação em lei do consumo de drogas.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

