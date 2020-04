Foto de Kim Kataguiri com boné da CUT é de vídeo satírico

Uma foto do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) com boné da Central Única dos Trabalhadores (CUT), camiseta da União da Juventude Socialista (UJS) e uma arma ganhou mais de 9,3 mil compartilhamentos no Facebook nesta terça-feira, 28. Na verdade, o figurino foi usado para um vídeo satírico publicado no canal de YouTube do Movimento Brasil Livre (MBL) em 2017.

O vídeo, chamado “Conheça o Virtual Progressista Delinquentor”, ironiza estereótipos de militantes de esquerda. Kataguiri comentou no Twitter o fato de sua imagem ter sido tirada de contexto. O MBL tem sido alvo de críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por ter protocolado um pedido de impeachment contra ele nesta semana.

A nova da robozada é espalhar foto minha com boné do CUT e camiseta da UJS. O gado só não explica que se tratava de um vídeo em que eu combatia as ideias de esquerda, enquanto eles cultuavam o MITO deles.https://t.co/KQovNb2rCO — Kim Kataguiri (@kimpkat) April 28, 2020

