Foto de hospital de campanha recém-aberto é usada para questionar gravidade da covid-19 em São Paulo

Circula nas redes sociais a foto de um hospital de campanha com leitos vazios e profissionais de saúde parados. A legenda questiona a existência de “doentes de coronavírus” e minimiza a gravidade da covid-19 em São Paulo. As postagens não informam, porém, que o registro mostra uma unidade médica recém-inaugurada, montada no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André (SP). O hospital de campanha foi aberto em 15 de abril e recebeu os primeiros pacientes no dia 17 — data das primeiras publicações da foto.

O Estadão Verifica fez uma busca reversa de imagem no Google e encontrou diversas postagens no Twitter, Instagram e Facebook. A mais antiga delas é do dia 17 de abril, às 15h45min, compartilhada pelo perfil @bolsonar0sempre no Twitter. Apesar de não constar a localização como sendo o Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, a reportagem confirmou se tratar do espaço ao comparar a foto postada nas redes sociais com registros da inauguração.

De acordo com material disponível no site da Prefeitura Municipal de Santo André, o hospital de campanha recebeu as primeiras três pacientes naquela mesma data, 17 de abril. O artigo também afirma que o hospital de campanha funciona “como retaguarda do serviço público de saúde” e que as transferências para o espaço são realizadas com base na ocupação do Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão, referência da cidade.

O número de pacientes no hospital de campanha era de 39 pessoas nesta segunda-feira, 27 de abril, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Saúde do município. A capacidade do local é de 180 atendimentos simultâneos. O órgão também relata que todos os 20 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) destinados à covid-19 no Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão estavam ocupados.

Santo André registrou 378 casos de covid-19 e 20 óbitos até as 15h desta segunda-feira, 27, de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. A cidade tem cerca de 718 mil habitantes e teve o primeiro registro da doença no dia 16 de março. Em todo o Estado de São Paulo, são 1.825 mortes e 21.696 casos de infecção pelo novo coronavírus.

Vereador divulgou vídeo no mesmo hospital

Não é a primeira vez que o hospital de campanha do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia aparece em boatos nas redes sociais. O Estadão Verifica analisou, na semana passada, vídeo compartilhado pelo vereador de Santo André Sargento Ivanildo Lôbo (Patriota) em que defende que a situação da pandemia não é grave na cidade. Assim como as fotos, o conteúdo não informa que o hospital tinha sido recém-aberto na ocasião, nem traz informações sobre a ocupação de leitos na rede pública de saúde.

