Vídeo com leitos vazios mostra hospital de campanha recém-inaugurado em Santo André

Vídeo gravado pelo vereador de Santo André Sargento Ivanildo Lôbo (Patriota) tem sido compartilhado no Facebook com acusações de que o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), estaria exagerando sobre o número de casos do novo coronavírus. As imagens gravadas por Lôbo mostram apenas dois pacientes sendo atendidos em hospital de campanha montado no ginásio do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, no dia 18 de abril. A conclusão do vereador é de que a situação em Santo André não é grave.

As postagens com o vídeo não informam, porém, que o espaço filmado havia sido inaugurado três dias antes e que os primeiros pacientes foram internados no dia anterior à gravação. Até a última quarta-feira, 22, o número de pacientes aumentou de dois para 22. Dois dos internados no hospital de campanha eram tratados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), entre os 20 leitos disponíveis para essa finalidade, segundo boletim encaminhado pela Secretaria de Saúde do município.

Já o Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão, unidade pública de referência em Santo André, registrava 100% de ocupação entre os leitos disponíveis em UTI exclusivamente para atendimento de infectados com o novo coronavírus. Outros quatro pacientes estavam internados em vagas destinadas a outras especialidades. De acordo com a Prefeitura Municipal, os hospitais de campanha funcionam como “retaguarda do serviço público de saúde”, para atendimento de demanda extraordinária em razão da pandemia e casos de menor gravidade.

Santo André registrou 286 casos de covid-19 e 15 óbitos até a quinta-feira, 23, de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. A cidade tem cerca de 718 mil habitantes e teve o primeiro registro da doença no dia 16 de março. Em todo o Estado de São Paulo, são 1.345 mortes e 16.740 casos de infecção pelo novo coronavírus.

O número total de internações em Santo André na quarta-feira era de 183 pessoas, sendo 76 em hospitais públicos e 107 em privados. Deste total, 79 pacientes estavam em UTIs. Considerando apenas a rede pública municipal de saúde, 26 pessoas estavam internadas em UTIs, entre os 43 leitos disponíveis para o atendimento de casos da covid-19. A taxa de ocupação nas UTIs públicas era, portanto, de 60,5%. Sem as vagas do hospital de campanha, a lotação seria máxima, segundo os números oficiais.

Vereador também filmou UPAs

O vereador Sargento Lôbo também publicou no Facebook vídeos em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade — Central e Vila Luzita —, e no hospital de campanha do Estádio Bruno José Daniel, este ainda em construção. Ele não forneceu os materiais originais por e-mail para verificação de data e hora das filmagens.

O governo municipal respondeu que as UPAs são “a porta de entrada para o sistema de saúde em situações de urgência e exigem pronta resposta das equipes de saúde”. Dessa forma, as pessoas com sintomas de covid-19, assim que diagnosticadas, são encaminhadas para o Centro Hospitalar Municipal ou o hospital de campanha, dependendo da gravidade. “Portanto, os leitos disponíveis nas UPAs são para outras enfermidades, não para tratamento da covid-19”.

Em contato com a reportagem, o secretário municipal de saúde, Marcio Chaves Pires, acrescentou que as UPAs Central e Vila Luzita estão passando por reformas e parte do movimento teria sido redirecionado a outras unidades, como Jardim Santo André e Perimetral.

Questionado pelo Estadão Verifica sobre o motivo de ter escolhido filmar UPAs e o hospital de campanha recém-aberto, e não o Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão, Lôbo respondeu que “tem toda uma dificuldade para entrar” no local, ao contrário dos outros. Ele argumentou ainda que o hospital “sempre foi lotado” e acusa a Prefeitura de falta de transparência sobre os diagnósticos.

A Prefeitura diz que todos os pacientes internados com suspeita de contaminação por coronavírus são colocados em área reservada e têm os exames coletados e enviados para análise no Instituto Adolfo Lutz e no laboratório da Faculdade de Medicina do ABC. Os resultados positivos e negativos são divulgados diariamente pela pasta da saúde.

Até o final de abril, o governo municipal promete inaugurar outro hospital de campanha, no Estádio Bruno José Daniel. Um terceiro local está sendo instalado na Universidade Federal do ABC (UFABC), com previsão de entrega em maio.

O vereador Sargento Lôbo anunciou, em fevereiro, pré-candidatura para a prefeitura de Santo André nas eleições municipais deste ano.

