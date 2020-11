Foto de apreensão do FBI é de 2019 e não tem relação com eleições no Michigan

A foto de uma apreensão feita pelo FBI no ano passado circula fora de contexto em postagens no Facebook. Uma imagem em que agentes carregam caixas cheias de envelopes foi compartilhada com legendas que afirmam que o material apreendido era de cédulas de votação extraviadas no estado de Michigan — o que não é verdade. Na realidade, a ação do FBI se deu em uma empresa de turbinas em Saratoga Springs, cidade no estado de Nova York.

A foto dos agentes carregando caixas de papelão é creditada a Will Waldron, do Albany Times Union. No dia 25 de junho de 2019, cerca de 30 agentes do FBI fizeram apreensões na empresa Turbine Services Ltd. Eles reuniram dez caixas de provas, incluindo eletrônicos, de acordo com reportagens da imprensa local. Na época, a polícia americana não indicou o motivo da ação, mas no mês seguinte uma mulher iraniana confessou exportar turbinas de distribuidoras em Saratoga Springs para seu país natal.

A investigação não tem qualquer relação com as eleições americanas. No Michigan, estado citado pela postagem analisada, o candidato democrata Joe Biden virou e venceu com 50,6% dos votos. A CNN o considerou vencedor da disputa volta das 18h de ontem. No Twitter, o presidente concorrente à reeleição, Donald Trump, disse ter ganhado a eleição no estado e fez acusações sem evidências de fraude em Michigan. A campanha republicana entrou com ações na justiça questionando a apuração da votação.

A postagem analisada no Facebook diz que “centenas de caixas com cédulas foram achadas num lixão, onde iriam ser queimadas. Alertado por populares, o FBI impediu a queima do material e prendeu 8 pessoas. Mais tarde descobriu-se que eram todos membros do partido democrata, sendo dois deles já condenados por pedofilia”. Não há nenhum registro na imprensa de que isso tenha acontecido.

No Facebook, usuários brasileiros têm espalhado desinformação sobre a eleição dos Estados Unidos, com alegações sobre fraudes, feitas sem evidências. Na quarta-feira, o Estadão Verifica desmentiu que cédulas de votação encontradas enterradas no Arizona contivessem votos a favor de Trump.

