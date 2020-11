Votos ‘enterrados’ foram devolvidos aos eleitores no Arizona

Postagens no Facebook enganam ao afirmar que cédulas com votos para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram achadas enterradas no Arizona. De acordo com a Procuradoria Geral do estado americano, os votos foram encontrados em envelopes selados — portanto, não é possível atribuí-los ao candidato republicano. Além disso, as cédulas roubadas foram devolvidas aos eleitores, que tiveram a oportunidade de reenviar seus votos.

Em 30 de outubro, um empregado de uma fazenda em Glendale, no Arizona, encontrou 18 cédulas de votação escondidas debaixo de pedras. No dia seguinte, agentes da Procuradoria Geral e da polícia local foram às casas dos eleitores que tiveram os votos roubados para devolver as cédulas. Todos eles tiveram a oportunidade de votar presencialmente ou entregar as cédulas em locais de votação.

A foto das cédulas enterradas usada nas postagens do Facebook é a mesma divulgada pela Procuradoria do Arizona. A investigação sobre o caso concluiu que os votos foram roubados de caixas de correio de eleitores que enviariam os envelopes por correspondência. A polícia ainda não determinou a motivação nem prendeu ninguém ligado ao furto.

Eleitores do Arizona podem verificar se seus votos foram computados por meio de um site do governo. Eles também podem denunciar irregularidades às autoridades locais.

O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, vence no Arizona com 51%. Até as 17h, 86% dos votos no estado tinham sido contabilizados.

