Foto antiga é atribuída a manifestação a favor de Moro do último domingo

Uma foto antiga foi erroneamente relacionada às manifestações deste domingo, 30, a favor do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A imagem que mostra uma multidão vestida de amarelo descendo a Terceira Ponte, que liga Vila Velha a Vitória, no Espírito Santo, já havia sido publicada nas redes sociais durante a campanha eleitoral do ano passado.

Por meio da ferramenta de busca reversa de imagem, é possível encontrar postagens no Twitter que identificam a foto como sendo do dia 21 de outubro de 2018. Reportagem do jornal local Gazeta Online da data informa que, de fato, ocorreu na ponte uma passeata em apoio ao então candidato à Presidência Jair Bolsonaro.

A mesma foto já tinha sido falsamente atribuída a outra manifestação recente de apoio ao governo, do dia 26 de maio deste ano. Na época, o Estadão Verifica apontou que a imagem era antiga.

Neste último domingo, 30, manifestantes saíram às ruas de várias cidades do País em defesa de Moro. Segundo a Gazeta Online, a Terceira Ponte também recebeu uma passeata. No último mês, o site The Intercept Brasil divulgou conversas atribuídas ao ex-juiz federal e ao procurador da República Deltan Dallagnol nas quais os dois trocavam informações sobre a Operação Lava Jato.

