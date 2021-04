Fila de pacientes na Bahia não zerou por causa de CPI; número estava em queda desde março

Não é verdade que a criação da CPI da Covid no Senado tenha sido o motivo para o esvaziamento da fila para internação de pacientes intubados na Bahia. Um vídeo compartilhado no Facebook e no WhatsApp afirma que a comissão de inquérito teria promovido um “milagre”. No dia 13 de abril, o governador baiano, Rui Costa (PT), informou que não havia mais pessoas intubadas em UPAs e emergências aguardando transferência para UTIs. Dados epidemiológicos do Estado mostram que, em geral, o número de pacientes aguardando leitos de UTI e enfermaria já vinha caindo nas datas anteriores à criação da comissão.

Também no dia 13 de abril, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu o requerimento para criar a CPI da Covid. A investigação teve os objetivos ampliados: além de investigar omissões do governo federal no combate à pandemia, também analisará possíveis irregularidades em repasses a Estados e municípios. A primeira sessão da comissão ocorreu nesta terça-feira, 27. O que as postagens sugerem é que a fila de pacientes intubados na Bahia teria sido zerada apenas por razões políticas — mas não há evidências que sustentem essa alegação.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo por WhatsApp, 11 97683-7490.

Os gráficos abaixo foram retirados de boletins epidemiológicos de covid-19 da Bahia. Repare que, a partir de 17 de março, o número de pacientes na fila por vagas em UTIs (indicado pelas barras azuis) começou a cair. Em 13 de abril, data em que a CPI foi criada, havia 98 pessoas aguardando internação na UTI.

Naquele dia, de acordo com um anúncio da Secretaria de Saúde do Estado, não havia nenhum paciente intubado esperando transferência. O boletim epidemiológico não discrimina quantas das pessoas na fila por realocação estavam intubadas.

No texto em que informou o esvaziamento da fila para intubados, a secretaria comunicou que tem aberto diariamente leitos clínicos e de terapia intensiva. Naquela data, eram 3.400 leitos ativos. Atualmente, são 3.459 leitos, dos quais 2.428 estão ocupados, de acordo com painel do governo baiano.

Dados de pacientes internados disponíveis nos boletins epidemiológicos da Bahia (abaixo) mostram que o número de hospitalizados (indicado pelas barras rosas) aumentou entre março e abril, mas a taxa de ocupação das UTIs (linha azul) não teve alta significativa. Isso indica que realmente foram abertos mais leitos, dando espaço a mais pessoas. No dia de criação da CPI da Covid, eram 1.291 pacientes em UTIs baianas; esse número se manteve estável nos dias seguintes.

Na Bahia, a média móvel de mortes e de casos de covid-19 vem caindo desde meados de março, após um pico de registros naquele mês. Em todo o País, o número de mortes e casos atingiu seu ponto mais alto no início de abril, e vem apresentando queda desde então. Veja essa tendência no gráfico abaixo.

O Estadão Verifica contactou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas ainda não obteve resposta.

O Aos Fatos também checou este boato.