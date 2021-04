Ao vivo: CPI da Covid é instalada e governistas tentam obstruir eleição de presidente; acompanhe

Como estratégia para tentar adiar a instalação CPI da Covid no Senado, nesta terça-feira, 27, senadores aliados do governo Jair Bolsonaro apresentaram uma série de questionamentos ao início dos trabalhos. Chamado de "kit obstrução", parlamentares tentam evitar a designação de Renan Calheiros (MDB-AL), opositor ao Palácio do Planalto, como relator, além de inviabilizar a participação de outros participantes. A CPI abriu formalmente o funcionamento para a eleição do presidente do colegiado, do vice, e indicação do relator da investigação.

Primeiro senador a pedir a palavra, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado ao presidente Bolsonaro, tentou postergar a instalação da CPI alegando que alguns senadores indicados pelos partidos para compor a comissão já participam de outros colegiados do tipo, o que seria vetado pelo regimento do Senado. O senador Otto Alencar (PSD-BA), que preside a sessão por ser o mais velho do grupo, não acatou o pedido de Nogueira, que poderia tirá-lo do grupo.

Jorginho Mello (PL-SC), também próximo ao Planalto, seguiu na mesma linha de Nogueira e citou o regimento interno do Senado para destacar que o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é pai do governador de Alagoas - um dos alvos do colegiado -, não pode participar da comissão, muito menos relatar, pela relação parental. Renan já avisou que vai se abster de votar ou de se posicionar em algum fato que envolva o Estado da família.

A decisão liminar da Justiça do DF de barrar, na noite desta segunda, 26, a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para o cargo de relator só acirrou os ânimos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o próprio Renan, consideraram a determinação uma interferência no trabalho legislativo em uma sinalização de que a ordem não será cumprida. Pelo acordo feito entre a maioria dos integrantes, a presidência da CPI ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM).

As tentativas de obstrução feitas por Nogueira e Mello foram rebatidas por Eduardo Braga (MDB-AM), que ressaltou o fato de o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), não ser alvo de investigação, diferentemente do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que foi até mesmo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. "Não é questão mais de investigação, vejam bem. E isso ocorre no meu Estado. Não devo então participar? Quero me manifestar contrariamente ao pedido do senador Jorginho. Não elegemos nem o presidente nem o relator. Não é hora", disse Braga.

Com a CPI mirando erros e omissões do governo no combate à pandemia, Bolsonaro passou a reforçar nos últimos dias ameças de uso das Forças Armadas para reverter medidas de isolamento social tomadas por governadores para conter a propagação da doença.

Ao mesmo tempo, o governo já se prepara para se defender das eventuais acusações a serem levantadas pela CPI. A Casa Civil enviou um e-mail para ministérios enumerando 23 afirmações com as quais os aliados podem ser confrontados e pedindo informações para rebater cada ponto. Trata-se de uma lista de erros do governo destacados pela oposição.