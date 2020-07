Felipe Neto é novamente alvo de boato falso que o associa à pedofilia

O youtuber Felipe Neto foi novamente alvo de boatos que o acusam de fazer apologia à pedofilia. Uma montagem com um tuíte falso está sendo compartilhada no Facebook e atribui a ele a frase “criança é que nem doce, eu como escondido”. Diferentes publicações com a imagem somavam mais de 9 mil interações no Facebook nesta segunda-feira, 27.

Uma busca avançada por tuítes do youtuber que contenham as palavras “criança” e “doce” mostra que não há registro que Felipe tenha feito a publicação que aparece na montagem. O único tuíte do youtuber que contém esses dois termos é uma crítica aos ataques dirigidos à cantora MC Melody (abaixo). Além disso, a conta de Felipe não tem nenhum tuíte publicado na data que é mostrada na postagem falsa (31 de maio de 2020).

Eu quero lembrar a todos, por favor, a Melody é uma criança, uma menina ingênua que não faz a menor ideia de tudo isso que acontece. Ela é um doce de criança. Veio aqui ano passado e me trouxe um desenho q ela fez de mim. Por favor, não maltratem ela. Ela não tem culpa de nada. — Felipe Neto ???????????? (@felipeneto) January 16, 2019

Nesta segunda-feira, 27, Felipe também desmentiu o boato em seu perfil do Twitter.

Esse post está sendo amplamente compartilhado via whatsapp, telegram, facebook, twitter e instagram. É uma mentira nojenta, que mostra até onde eles são capazes de ir para tentar arruinar a reputação de opositores. pic.twitter.com/nTWQneUn7r — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) July 27, 2020

A viralização do boato começou no último sábado, 25, segundo a ferramenta de monitoramento de redes sociais CrowdTangle. No final de maio, o Estadão Verifica checou outra postagem falsa que acusava o youtuber de fazer incentivo à pedofilia.

Quem é Felipe Neto

Felipe Neto é o youtuber brasileiro com o maior número de inscritos em seu canal: 38,9 milhões. Ele já gravou vídeos nos quais alertava pais para a exposição de seus filhos na plataforma de vídeos online e, em uma das ocasiões, cobrou do YouTube uma resposta da denúncia de que vídeos com crianças postados nas plataformas estavam movimentando uma rede de pedófilos.

No último dia 15, o jornal norte-americano The New York Times publicou um vídeo em que o youtuber faz críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, com alta repercussão. Dois meses antes, já havia convocado artistas, cantores e influenciadores digitais a se posicionarem contra o presidente brasileiro.

Em posicionamentos recentes, Felipe atribui os crescentes boatos associados a seu nome às críticas incisivas que tem feito ao governo brasileiro. “A todos que estão ao meu lado, vendo a tentativa da extrema direita em me associar com pedofilia e conteúdo impróprio: não respondam com violência, não ataquem. Nós temos a verdade. Apenas mostrem meus vídeos e provem q eles só divulgam conteúdo muito velho pra me atacar”, escreveu neste domingo, 26.

