Em meio a polêmica sobre Eduardo Bolsonaro nos EUA, boato falso diz que petista foi ‘embaixadora em Nova York’

O debate sobre a possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador do Brasil em Washington levou ao surgimento de um boato envolvendo a deputada Benedita da Silva (PT-RJ). O texto apócrifo diz que a parlamentar foi embaixadora em Nova York sem saber inglês e se envolveu em um “escândalo de aluguel de limusine”.

Benedita nunca ocupou cargo de embaixadora nos Estados Unidos ou qualquer outro posto de representação diplomática no exterior.

Segundo a biografia da petista na Câmara dos Deputados, os únicos cargos públicos que ocupou foram os de vereadora, senadora, vice-governadora e governadora, além de ministra de Desenvolvimento Federal (Governo Lula) e Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, no Rio de Janeiro.

O nome da petista também não aparece na lista de ex-embaixadores do Ministério das Relações Exteriores. O ‘Estado’ fez uma retrospectiva de todos os nomes que ocuparam o posto desde a redemocratização, e Benedita não está incluída na galeria.

O último embaixador brasileiro nos Estados Unidos foi Sergio Amaral, nomeado pelo ex-presidente Michel Temer em setembro de 2016.

A peça de desinformação erra até ao localizar a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ela fica em Washington, capital americana, e não em Nova York. A cidade, na verdade, tem um consulado-geral, assim como Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, Miami e São Francisco.

O Estadão Verifica não localizou nenhuma informação em veículos de imprensa brasileiros e estrangeiros sobre um suposto “escândalo de aluguel de limusine” envolvendo Benedita da Silva.

O boato começou a circular no último sábado, 20, no Facebook, utilizando diversas imagens diferentes da petista, e foi compartilhado por mais de 5 mil usuários até esta segunda, 22. A desinformação também foi encaminhada para checagem ao Estadão Verifica ao longo do fim de semana. Na quinta, 18, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a nomeação de Eduardo ao cargo de embaixador.

Nas redes sociais, a petista classificou o boato como algo “sem pé nem cabeça” e disse que irá à Justiça para “identificar e processar tanto os responsáveis pela produção dessa calúnia como também as pessoas que insistirem em reproduzir essa fake news em suas redes”.

