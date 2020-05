É falso que PF do Amazonas tenha desenterrado caixões cheios de pedras

É falso que a Polícia Federal tenha desenterrado 26 caixões cheios de pedras no Amazonas. A informação falsa, divulgada em post com mais de 6 mil compartilhamentos no Facebook, foi desmentida pela PF. Delegado da Superintendência Regional no Estado, Leandro Almada da Costa disse que “a PF no Amazonas jamais realizou diligências nas condições descritas”.

A assessoria de comunicação da instituição acrescentou ainda que “qualquer informação que se circule nas redes sociais em nome da Polícia Federal que não tenha partido de nossos canais oficiais é de total responsabilidade de quem a divulgou”. Todas as operações da PF são divulgadas em seu site oficial.

Em meio à pandemia do coronavírus, várias publicações nas redes sociais tentam minimizar a gravidade da situação no Brasil, especialmente no Amazonas. O Estadão Verifica já desmentiu dois boatos relacionados a caixões vazios no Estado: um que mostrava uma foto de um caixão com um travesseiro e outro que inventava uma matéria da TV Band sobre o assunto.

O Amazonas tem a maior taxa de mortalidade da covid-19 no País: são 25 óbitos a cada 1 milhão de habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, 12, somava 1.035 mortes pelo novo coronavírus.

