É falso que TV tenha denunciado enterro de caixões vazios em Manaus

Um vídeo falso postado no YouTube acusa a prefeitura de Manaus de enterrar caixões vazios para “causar pânico entre as pessoas do Amazonas”. O vídeo credita a emissora Bandeirantes pela denúncia, mas o canal de televisão negou que tenha feito reportagem alguma com esse conteúdo.

“Isto é fake news”, disse a emissora por meio de nota. “A Band não exibiu nenhuma reportagem sobre enterros com caixões vazios.”

O boato já foi visualizado mais de 30 mil vezes desde 23 de abril e inspirou postagens semelhantes no Facebook. Ele circula num momento em o Estado do Amazonas se aproxima do colapso na Saúde por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com o aumento no número de infectados pela Covid-19, o sistema funerário também sente os efeitos da pandemia. O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) chegou a ordenar o enterro em sistema de camadas no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, mas voltou atrás nesta segunda, 27, após repercussão negativa da medida.

Até agora, permanece o sistema de sepultamento de trincheiras. Neste modelo, abre-se uma grande cova onde os caixões são colocados lado a lado. Diferentemente de uma vala comum, o sepultamento de trincheiras permite preservar a identidade dos corpos e o vínculo das famílias. É este sistema que aparece na imagem reproduzida na notícia falsa.

Desde o dia 19 de abril, os cemitérios públicos de Manaus têm registrado mais de cem enterros diários. A prefeitura divulga relatório diário do número de óbitos por Covid-19, síndrome respiratória ou causas indeterminadas, entre outras.

O boato afirma ainda que a Polícia Federal investigaria o caso. A PF não informa quais investigações estão em andamento e a suposta abertura de investigação não foi anunciada em seus meios de comunicação oficiais.

Agência Lupa, Boatos.Org e Observador (Portugal) também checaram esse boato.

