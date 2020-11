É falso que o pai de Boulos seja dono de ‘mansão desocupada’; boato de 2018 voltou a circular

É falsa a informação de que o infectologista Marcos Boulos, pai do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, é proprietário de uma casa desocupada na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O boato foi desmentido pelo Estadão Verifica em 2018, mas voltou a circular nas redes sociais. O imóvel em questão já foi demolido.

Utilizando a ferramenta de geolocalização Google Maps, é possível verificar que a casa foi demolida em 2018, e deu lugar à construção de um edifício. Segundo dados disponibilizados pela Prefeitura da capital no portal ‘Geosampa’, o lote pertence atualmente à Mitre Vila Mariana Empreendimentos. No quadro societário da empresa, não há ninguém com o sobrenome Boulos.

Antes da demolição da casa, a Agência Pública verificou a história e obteve o registro da certidão do imóvel. O documento mostra que a casa pertencia a uma família de nome Boulos, mas não há menção ao infectologista Marcos Boulos na certidão. O candidato do PSOL comentou o boato em vídeo publicado no YouTube, e afirmou que Boulos é um sobrenome comum em famílias de origem libanesa.

A alegação falsa sobre o pai de Boulos voltou a circular neste mês, no segundo turno das eleições municipais de São Paulo. A publicação com mais compartilhamentos é do Jornal da Cidade Online. Em maio de 2018, o site informou que o proprietário original da casa, Nelson Boulos, entrou em contato para desmentir o boato e disse que nunca teve contato com o líder do MTST. Apesar de se retratar no texto, o jornal não corrigiu a publicação original, que segue sendo compartilhada.

A campanha de Boulos já desmentiu uma publicação semelhante.

Este conteúdo também foi checado por Agência Lupa, E-farsas, Agência Pública e Boatos.org.

