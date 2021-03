É falso que jornal Charlie Hebdo tenha publicado charge com sátira de Lula e crítica ao STF

Voltou a circular nas redes sociais uma capa falsamente atribuída ao jornal satírico francês Charlie Hebdo com uma charge do ex-presidente Lula assediando estátua da Justiça e uma mensagem ofensiva ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A figura, no entanto, é uma montagem que altera material publicado pelo jornal peruano Perú 21 em 2015, cuja versão original não faz qualquer referência ao petista ou à corte brasileira. A imagem legítima retrata o ex-presidente do Peru Alan García, que faleceu em 2019.

Já o cabeçalho usado para simular a identidade visual do Charlie Hebdo foi apropriado de uma edição de setembro de 2012, mostra uma mensagem do jornal no Twitter. A charge principal fazia uma sátira com o profeta islâmico Maomé em meio a reações violentas a um filme “anti-islâmico”, reportou o HuffPost na época.

O site do Charlie Hebdo apresenta as capas de todas as edições semanais desde janeiro de 2018. Nenhuma delas, porém, retrata o STF ou políticos brasileiros.

Boato antigo

Uma verificação do G1 mostra que a charge falsa circula nas redes sociais desde 2015. A matéria aponta que a montagem ganhou força nas redes sociais após o STF aceitar o julgamento de um habeas corpus de Lula em 2018. A imagem também viralizou diante da nomeação fracassada do ex-presidente para o cargo de ministro da Casa Civil durante o governo Dilma, em 2016.

Desta vez, o conteúdo voltou a se espalhar nas redes sociais dias depois de o Supremo determinar a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) por divulgar um vídeo com apologia ao Ato Institucional 5 (AI-5) e discurso de ódio contra os integrantes da Corte.

O Charlie Hebdo já foi usado em outras charges enganosas. Em abril de 2019, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduzir a pena do ex-presidente Lula, caricaturas dos ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, falsamente atribuídas ao jornal, foram compartilhadas nas redes sociais. Outra montagem usou uma figura de ministros da Corte sentados a uma mesa, em alusão à Santa Ceia, com a frase em francês “Suprema Corte do Brasil acha que Lula é um santo”.