É falsa postagem atribuída a Deltan Dallagnol com críticas a Rodrigo Maia

Voltou a viralizar nas redes sociais uma postagem falsa atribuída ao ex-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, com críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Publicada inicialmente em 25 de março de 2019, esta peça de desinformação já foi compartilhada mais de 60 mil vezes e voltou a circular no Facebook recentemente.

O post falso critica Maia por supostamente pedir cargos e vantagens a deputados como condição para aprovar reformas do governo federal. “Como não conseguiu”, diz a postagem fabricada, “começou a criticar o governo e seus principais líderes”.

O Estadão Verifica fez uma busca no Facebook e no Twitter do ex-chefe da Lava Jato pelo termo “Rodrigo Maia”, e não encontrou o post. As únicas menções de Dallagnol ao nome do presidente da Câmara foram para compartilhar notícias da imprensa referentes à tramitação no Congresso de pautas relacionadas ao exercício do Judiciário, como as Dez Medidas contra a Corrupção e o Projeto de Lei do Abuso de Autoridade.

Procurada, a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal no Paraná confirmou que o procurador não fez a postagem. “Supomos ser montagem ou ter sido postado por um dos perfis falsos atribuídos ao procurador que existem ainda hoje ou existiram em algum momento”, disse em nota.

Deltan Dallagnol ganhou proeminência por chefiar a equipe de procuradores que realizou a Operação Lava Jato. Com isso, se tornou alvo de peças de desinformação que usam seu nome indevidamente. O procurador alertou para “perfis fakes” com sua imagem em outubro de 2018.

O Estadão Verifica já checou versões adulteradas de conversas entre Dallagnol e o ex-juiz federal Sérgio Moro.

Nas últimas semanas, surgiram perfis fakes usando meu nome ou minha foto, inclusive para declarar falso apoio a candidatos. A Lava Jato não apoia nenhum político, mas sim a causa anticorrupção. Este é o meu perfil oficial e o único em que me manifesto nesta rede social. pic.twitter.com/sK0ZiTddrW — Deltan Dallagnol (@deltanmd) August 6, 2018

