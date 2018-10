Com fim das eleições, Projeto Comprova encerra as atividades em 2018

Olá,

Com o término da campanha eleitoral de 2018 no Brasil, nós do Comprova também cessamos as verificações de conteúdos duvidosos que circulam nas redes sociais e no WhatsApp.

Por 12 semanas nossa coalizão de 24 veículos de comunicação monitorou e verificou a veracidade de informações compartilhadas por fontes não oficiais nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. No nosso radar estavam conteúdos duvidosos cuja capacidade de causar danos às campanhas eleitorais era evidente. Uma parte das verificações foi arquivada por elas não serem conclusivas. Nosso compromisso e nossa meta era o erro zero.

Mesmo com todos esses recortes, publicamos 146 histórias para desmentir ou confirmar informações que viralizaram. Desse total, 92% se mostraram falsas, enganosas ou descontextualizadas. Apenas 9 histórias eram verdadeiras.

O resultado das verificações do Comprova é um alerta para a sociedade e uma reafirmação da necessidade de uma imprensa independente, atuante, transparente e confiável.

Um bom sinal foi o número de pessoas que colaboraram conosco enviando sugestões de conteúdos a serem verificados. Somente pelo WhatsApp foram mais de 67 mil. Em dado momento, deixamos de responder individualmente a essas pessoas, tal o volume de mensagens, mas dedicamos boa parte da nossa atenção ao que recebemos da audiência.

Obrigado a todos por colaborarem com a criação de um ambiente informativo mais saudável.

Para finalizar, gostaríamos de registrar os nomes das pessoas que contribuíram diretamente para o trabalho do Comprova.

Verificadores

Alessandra Monnerat | Estadão

Cido Coelho | SBT

Debora Ely | GaúchaZH

Douglas Rodrigues | Poder360

Fernanda Trisotto | Gazeta do Povo

João Pedro Caleiro | Exame

João Pedroso | Veja

Júlia Endress | Correio do Povo

Leticia Alves | O Povo

Marcella Ramos | piauí

Matheus Pimentel | Nexo

Pablo Fernandez | BandNews FM

Paula Peres | Nova Escola

Pedro Noel | AFP

Renato Mota | Sistema Jornal do Commercio

Roelton Maciel | NSC

Sarah Mota Resende | Folha de S. Paulo

Vinicius Valfré | Gazeta Online

Wellington Ramalhoso | UOL

Editores

Guilherme Conter

Helio Miguel Silveira Filho

José Antônio Lima

Rafael Garcia

Ricardo Pieralini

Sérgio Lüdtke

Representantes dos membros

Band | Allen Chahad e Leandro Bastos

Band News | Gisele de Oliveira Silva

Band News FM | Bruno Venditti

Rádio Bandeirantes | Leandro Gouveia

Metro Brasil | Fabiola Salani de Souza

Canal Futura | Tamiris Almeida

Exame | Luiza Calegari

GaúchaZH | Pedro Moreira e Sabrina Passos

Gazeta Online | Samanta Martins Nogueira

Sistema Jornal do Commercio | Maria Luiza Borges

Nova Escola | Soraia Yoshida e Laís Semis

NSC Comunicação | Mayara Vieira, Cristian Edel Weiss e Talita Rosa

Estadão | Vitor Marques, Caio Sartori, Luiz Fernando Toledo e Cecilia do Lago

O Povo | Lucinthya Maria Gomes da Silva

Poder360 | Mateus Netzel

piauí | Camila Zarur, Luiza Miguez e José Roberto de Toledo

SBT | Rodrigo Hornhardt e Fernando Passarelli

UOL | Ricardo Fotios e Rubens Haruo Eishima

Veja | Ione Aguiar

First Draft News

Adriana Garcia

Adriana Misiunas

Aimee Rinehart

Ben Sargent

Claire Wardle

Jenni Sargent

Nic Dias

Pedro Burgos

Yaso Cordova

Projor

Angela Pimenta

Abraji

Cristina Zahar

Daniel Bramatti | presidente