Bolsonaro não usou ponto eletrônico em debate da RedeTV!

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do O Povo e Nexo. Outras cinco redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: SBT, Gazeta do Povo, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio e UOL .

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Vídeo que mostra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) recebendo mensagens por um ponto eletrônico durante o debate realizado na sexta-feira, 17 de agosto, na RedeTV!, é uma montagem satírica. Aproveitando-se da fala lenta do candidato enquanto respondia a uma pergunta sobre orçamento público, uma voz foi inserida na gravação, sugerindo que seria um áudio vazado de um suposto ponto eletrônico.

O Comprova entrou em contato com a RedeTV! e com a assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro. A rede de televisão afirmou que não tem relação com nenhum dos vídeos que foram compartilhados nem os autorizou. Também disse que nenhum candidato utilizou ponto eletrônico durante o debate. A assessoria de Bolsonaro limitou-se a dizer que isso se tratava de algo “fake”.

O registro mais antigo de publicação do vídeo encontrado pelo Comprova é do canal humorístico do YouTube Subtosco, do dia 18 de agosto, às 15h50. A gravação foi compartilhada em redes como o Facebook, Twitter e WhatsApp, sem deixar claro que se tratava de uma montagem e podendo dar a entender que o áudio vazado era real.

O canal do Subtosco no YouTube acrescentou a mensagem “Atenção!!!! Esse video é um BRINCADEIRA, UM MEME!” à descrição do vídeo. A página Subtosco também já compartilhou montagens envolvendo outros candidatos.

O vídeo teve mais de 500 mil visualizações em quatro dias somente em um perfil pessoal no Facebook e foi compartilhado 2,5 mil vezes na página Meu Professor de História, também no Facebook, até a manhã do dia 22 de agosto. O site Boatos.org também fez a verificação desse vídeo em 21 de agosto de 2018.