Bolsonaro mente e exagera em discurso na Assembleia-Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta terça-feira, 21, na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Veja a checagem do Estadão Verifica.

(Este texto será atualizado em breve)

O que Bolsonaro disse: que as manifestações de 7 de setembro, de apoio ao governo federal, foram as maiores da história.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Os atos em favor do presidente foram visivelmente menores que eventos anteriores, como os protestos contra a presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016 e as manifestações generalizadas em 2013. Em março de 2016, o Instituto Datafolha calculou o público do ato pelo impeachment na Avenida Paulista em 500 mil pessoas, o maior ato desde o movimento Diretas Já, em 1984. No 7 de setembro, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estimou que 125 mil pessoas participaram da manifestação pró-Bolsonaro.

O que Bolsonaro disse: que o governo pagou auxílio emergencial de US$ 800 para 68 milhões de pessoas em 2020.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: o valor faz sentido se considerarmos a média do valor pago a todos os beneficiários ao longo de 2020. No ano passado, foram destinados R$ 288,7 bilhões a 67,9 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Cidadania e Assistência Social. Isso resulta em média de R$ 4.251 por beneficiário, o equivalente a US$ 797 na cotação atual. Mas é importante frisar que nem todos os brasileiros receberam o mesmo valor. O auxílio começou a ser pago em abril do ano passado, em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 (para mães solteiras). O pagamento mensal equivale a US$ 112 ou US$ 224, na cotação atual. Depois, o programa foi estendido, com valores de R$ 300 e R$ 600 (para mães solteiras) — o equivalente a US$ 56 e US$ 112 mensais.

O que Bolsonaro disse: que o Brasil está há 2 anos e 8 meses sem nenhum caso concreto de corrupção.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Ao menos dois casos de corrupção envolvendo integrantes do Executivo são investigados pela Polícia Federal.

Em maio, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão que envolveram o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, e a cúpula do órgão ambiental por suspeitas de corrupção e favorecimento do contrabando de produtos ambientais. A suspeita é que os agentes públicos atuaram de forma a fragilizar a fiscalização e para permitir contrabando de madeira extraída de forma ilegal.

O Ministério Público Federal e a PF também investigam suspeitas de corrupção no contrato do Ministério da Saúde para comprar a vacina Covaxin, com intermediação da empresa Precisa Medicamentos. O país pagaria US$ 1,6 bilhão por 20 milhões de doses – US$ 15 por unidade, o maior valor entre todas as vacinas. A Covaxin nem sequer tem autorização da Anvisa para aplicação. O contrato foi suspenso pelo próprio governo federal após a revelação das suspeitas de corrupção.

O que Bolsonaro disse: que o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose, o que representa quase 90% da população adulta.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, 263 milhões de doses já foram recebidas pelos Estados, e 142 milhões de pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose. Isso representa 87,7% da população com mais de 18 anos. A população adulta totalmente imunizada chegou a 50,07%. Considerando todos os brasileiros, 66,6% receberam ao menos uma dose, e 38,1% foram totalmente imunizados.

O que Bolsonaro disse: que o BNDES financiou “obras em países comunistas sem garantias” e que “quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é uma empresa pública federal, realizou 148 operações em 15 países por meio do mecanismo de crédito para exportação de bens e serviços. A afirmação de Bolsonaro é falsa porque todos os contratos tiveram garantias e as inadimplências não foram cobertas por impostos dos contribuintes.

Nesse tipo de operação, o dinheiro público é emprestado para as empresas brasileiras que realizam as obras no exterior. Depois, fica sob responsabilidade dos países estrangeiros fazer o pagamento da dívida com o banco. Essa devolução é feita com juros, em prazo determinado nos contratos. A União é quem estabelece as operações, países de destino, principais condições contratuais e mitigadores de risco, cabendo ao banco a análise e a execução delas.

Os detalhes desse tipo de operação podem ser consultados em uma página criada pela instituição financeira para explicar como funcionam os contratos de exportação firmados a partir de 1998. A maior parte dos empréstimos foi concedida entre 2007 e 2015, durante os governos Lula (2003-2011) e Dilma Rousseff (2012-2016).

De acordo com o BNDES, o projeto do Porto de Mariel, em Cuba, “foi o único que incorreu em 100% do risco soberano de um país, não sendo exigidas garantias de terceiros”. O mitigador de risco de crédito, nesse caso, era uma conta corrente em Cuba.

O desembolso total em todos os contratos desde 1998 foi de US$ 10,5 bilhões, e US$ 12,4 bilhões foram recebidos de volta pelo BNDES em pagamentos de dívida e juros até junho de 2021. O saldo a vencer era de US$ 1,3 bilhão, e as parcelas em atraso e não indenizadas, de US$ 29 milhões, divididas entre Cuba e Venezuela.

Além disso, US$ 830 milhões foram indenizados pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE), diante de casos de inadimplência de Venezuela (US$ 555 milhões), Moçambique (US$ 122 milhões) e Cuba (US$ 153 milhões). O FGE é composto por prêmios pagos por empresas exportadoras que contratam o seguro, e não por impostos pagos pela população.

O que Bolsonaro disse: que 83% da energia no Brasil vem de fontes renováveis.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está superestimado. Como o projeto Comprova mostrou nesta checagem de 2020, o Brasil tem 44,9% de fontes renováveis em sua matriz energética. Os dados são do Balanço Energético Mundial 2020, da Agência Internacional de Energia (IEA). O País tem o maior percentual entre as nações do G20.

Logo atrás estão Indonésia (25%) e Índia (22%). A taxa do Brasil também supera a média mundial, de apenas 13,8% de energia renovável.

O que Bolsonaro disse: que 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, são destinados às reservas indígenas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com a Funai, existem 450 terras indígenas. Destas, nove já foram homologadas (passaram por todos os estudos, têm limites georreferenciados e receberam a autorização presidencial), e 441, regularizadas (têm registro em cartório em nome da União). Somadas, elas têm 1,07 milhão de km² – o equivalente a 12,6% do território nacional.

Há ainda terras declaradas, que já passaram pelos estudos e aprovação da Funai e foram incluídas em portaria declaratória do ministro da Justiça; as delimitadas, que tiveram estudos aprovados pela Funai e aguardam a análise do Ministério da Justiça; as em estudo; e as interditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de povos indígenas isolados. Essas categorias somam 242 territórios, com área de 108.533 km² – 1,2% do território nacional.

Considerando-se todas essas terras, seriam 13,8% do território nacional – valor próximo ao citado pelo presidente. Mas é importante lembrar que, dias antes de ser empossado, Bolsonaro afirmou que não demarcaria “um centímetro quadrado a mais de terra indígena” – promessa que ele cumpre até o momento.

O que Bolsonaro disse: que a área de terras indígenas no País é equivalente aos territórios da França e Alemanha somados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Dados do Banco Mundial mostram que a Alemanha tem área de 349,4 mil km², e a França, de 547,6 mil km². Somados, são 896,93 km² – menos do que a área de terras indígenas já homologadas ou regularizadas no País.

O que Bolsonaro disse: que 66% do território brasileiro tem vegetação nativa, “a mesma desde o seu descobrimento, em 1500”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com um relatório do Projeto MapBiomas divulgado em agosto de 2020, o Brasil tinha 66,3% do território coberto por vegetação nativa. Porém, isso não quer dizer que essas áreas estejam intocadas desde 1500, como sugeriu Bolsonaro. A mesma organização aponta que pelo menos 9,3% da vegetação natural do Brasil é secundária — ou seja, são áreas que já foram desmatadas e convertidas para uso antrópico pelo menos uma vez. Outro tipo de degradação ocorre por meio do fogo e da exploração madeireira predatória.

O MapBiomas calcula que o Brasil perdeu 87,2 milhões de hectares de áreas de vegetação nativa entre os anos de 1985 a 2019, o equivalente a 10,3% do território nacional.

O que Bolsonaro disse: que nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado, e hoje são lucrativas

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade, mas falta contexto. O presidente omite que as estatais brasileiras registraram resultados positivos já na gestão de Michel Temer. Segundo dados do Ministério do Planejamento, em 2016 foi contabilizado um lucro de R$ 4 bilhões, ante prejuízo de R$ 32 bilhões no ano anterior.

No primeiro ano de mandato de Bolsonaro, as empresas estatais geraram um lucro de R$ 109 bilhões. Já em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, foi registrado um recuo e as contas consolidadas indicaram um faturamento de R$ 60 bilhões. Veja no documento abaixo: