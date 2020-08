Boato usa foto antiga e sugere ida de João Doria a tratamento para covid-19

Uma foto antiga de João Doria em cadeira de rodas foi tirada de contexto para parecer atual. Na verdade, o registro foi feito em 2017 durante uma campanha de conscientização sobre acessibilidade. O Estadão Verifica checou este conteúdo após ele ser compartilhado 804 vezes em três dias.

“Indo ao tratamento (todos ao redor sem máscara)”, diz a legenda do post, com referência ao fato de o governador ter sido diagnosticado com covid-19. Ao utilizar o mecanismo de busca reversa do Google, é possível ver outras vezes em que esta imagem foi publicada. A ferramenta retornou uma notícia de 22 de janeiro de 2017, intitulada “Doria vira cadeirante por um dia para testar calçadas de São Paulo”.

A imagem original é de Mario Angelo, da Folhapress. Ela tem elementos em comum com a imagem do post que permitem concluir se tratar da mesma foto: o slogan de uma campanha da prefeitura na camiseta do homem que empurra a cadeira de rodas, a cor dos sapatos do governador, um detalhe no muro e também as pessoas que o acompanham. No entanto, a foto foi alterada digitalmente: a camiseta do governador foi modificada.

Na data em que a foto foi feita, João Doria estava em seu primeiro mês de mandato como prefeito de São Paulo. À época, ele realizou mutirões de recuperação de guias e conservação de sarjetas durante os finais de semana. Na ação fotografada, ele testava a acessibilidade de uma calçada na zona norte da cidade.

Desde que anunciou estar contaminado pelo novo coronavírus, o governador paulista é alvo de boatos. Publicações nas redes sociais o acusavam de já ter tomado a vacina chinesa Sinovac, o que é falso, já que o imunizante ainda está em fase de testes.

