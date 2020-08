Doria é diagnosticado com covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira, 12, que foi diagnosticado com covid-19. O tucano afirmou não ter sintomas e vai permanecer em isolamento pelos próximos dez dias. "Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na entrevista coletiva sobre combate ao coronavírus em São Paulo, o vice-governador, Rodrigo Garcia, afirmou que Doria "continuará dando as orientações para as equipes". Garcia vai participar dos atos presenciais e entrevistas, enquanto o governador estiver em isolamento. "Imediatamente após a confirmação do exame, Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. O governador está assintomático e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip", diz nota do governo do Estado.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, pessoas que tiveram contato mais próximo com Doria já foram afastadas das funções e estão sendo testadas.

Entre elas, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva, e o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary. Gorinchteyn será responsável por listar todas as pessoas, entre servidores, assessores e familiares do governador, que estiveram por mais de 15 minutos a menos de 1 metro ou 1,5 metro ou que não utilizaram máscaras. "O diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, já foi acionado para que seja enviada uma equipe para testagem e rastreio dos contactantes”, disse ele, que destacou que Doria faz testes periódicos desde março. O diagnóstico foi feito por teste RT-PCR realizado na terça-feira, 11.

Doria é o 11º governador a ter a doença. Na lista de governadores que já contraíram a covid-19 estão Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe, Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (DEM), de Mato Grosso, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Renan Filho (MDB), de Alagoas, Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, e Antonio Denarium (PSL), de Roraima, e Wilson Witzel (PSC), do Rio.