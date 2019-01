‘Atentado’, Dilma, Michelle Bolsonaro e vídeos falsos: desmentimos os boatos sobre Brumadinho

Atualizada às 19h12.

O rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, motivou a criação de vários boatos e teorias conspiratórias. Reunimos abaixo as informações falsas sobre o assunto que têm circulado com mais frequência. Se você receber alguma corrente do tipo pelo WhatsApp, nos envie ao número (11) 99263-7900 — isso ajuda a identificar quais mentiras estão sendo compartilhadas. Atualizaremos esta publicação à medida que checarmos outros boatos.

No calor de momentos de crise e tragédia, é comum que as pessoas compartilhem mensagens sem checá-las. Mas é importante se valer do ceticismo e pensar duas vezes antes de repassar conteúdo criado por fontes anônimas. Um passo simples e que pode evitar muita desinformação é usar o Google ou outra ferramenta de busca para pesquisar palavras-chave relacionadas ao conteúdo que você quer verificar. Veja outras dicas aqui.

PRF não prendeu venezuelano e cubano envolvidos com rompimento da barragem

Já desmentimos esse boato por aqui, mas ele continua a viralizar. Trata-se de um texto que afirma que um venezuelano e um cubano foram presos pela Polícia Rodoviária Federal a 68 quilômetros de Brumadinho, sob a suspeita de terem explodido a barragem da Vale. Eles seriam parte, segundo o texto, de células terroristas que se infiltraram em território nacional para sabotar o governo Bolsonaro.

É tudo falso: a PRF já informou que “não registrou ocorrências envolvendo estrangeiros no estado de Minas Gerais ou quaisquer outras prisões que tenham relação com a tragédia em Brumadinho”.

Michelle Bolsonaro não desabafou sobre tragédia em Brumadinho

Circula no WhatsApp e nas redes sociais um suposto desabafo da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. “Hoje li algo que alguém escreveu, dizendo que Brumadinho está colhendo o que plantou! Simplesmente porque nessa cidade Bolsonaro conseguiu 60% dos votos!”, começa o texto.

No entanto, a publicação foi feita em um perfil falso da primeira-dama. Michelle não tem nenhuma página oficial no Facebook. A mensagem contém outros sinais de boato: erros de gramática e pontuação. O único elemento verdadeiro no boato é que, de fato, a maioria dos eleitores de Brumadinho (63%) votou em Jair Bolsonaro no 2º turno.

Vídeo que mostra “momento exato do rompimento da barragem” é de 2015

Após o rompimento da barragem da Vale, vários vídeos e imagens antigas foram falsamente associadas à tragédia. Um deles é a filmagem de um desmoronamento que, na verdade, ocorreu em 2015, em uma usina hidrelétrica em Sinop, no Mato Grosso.

Para identificar falsas associações como essa, uma ferramenta útil é a pesquisa reversa por imagens, oferecida por buscadores como Google e TinEye. A busca permite encontrar sites onde a imagem foi publicada anteriormente, permitindo assim encontrar o conteúdo original.

Filmagem de desastre em Mariana também foi erroneamente ligada a Brumadinho

Outro exemplo de vídeo tirado de contexto é a filmagem do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Segundo o portal R7, a publicação original foi feita por Pedro Paulo Barbalho, ex-funcionário terceirizado da mineradora Samarco, em março de 2016. O vídeo tem pouco mais de seis minutos e mostra a formação de um impressionante mar de lama.

A forma de encontrar o conteúdo verdadeiro é a mesma do boato anterior: por meio da busca reversa de imagens.

Vídeo de “rio de lama” foi feito em Laos, na Ásia

O vídeo de um desastre ocorrido em Laos, país no sudeste asiático, também foi falsamente associado a Brumadinho. A filmagem mostra um rio de lama que arrasta um carro e invade uma casa; mas o fato ocorreu em 2017, quando a barragem de uma hidrelétrica cedeu. É possível perceber que os gritos não são em português e não foram no Brasil.

Decreto não isenta responsabilidade de empresas em rompimento de barragens

A tragédia em Brumadinho voltou a chamar atenção para o decreto 8.572, de 13 de novembro de 2015, assinado pela presidente cassada Dilma Rousseff poucos dias após o desastre em Mariana. O texto do documento que circula no WhatsApp é verdadeiro, e tem trecho que diz que “considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais”.

O que pode passar despercebido é que o decreto dispõe sobre o uso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). A lei estabelece que o trabalhador pode sacar do FGTS em caso de desastres naturais; o que o decreto fez foi incluir rompimento de barragens nesta categoria.

A medida foi criticada à época, por criar uma brecha que poderia ser usada pela mineradora Samarco. Atualmente, no entanto, o texto do decreto circula sem contexto, o que pode gerar desinformação.

Conta do Banco do Brasil com Prefeitura de Brumadinho é verdadeira

Outra informação que circulou é a de que a conta criada pelo Banco do Brasil para receber dinheiro e ajudar as vítimas seria falsa. No entanto, o banco estatal de fato abriu uma conta em parceria com a Prefeitura de Brumadinho. A informação está no próprio Twitter oficial do BB. Os dados são: agência 1669-1; conta 200-3; CNPJ 18.363.929/0001-40.

No entanto, também houve indícios de que contas falsas foram criadas para lucrar em cima de uma suposta ajuda às vítimas. Por isso é importante se certificar da veracidade das informações referentes à conta — antes de finalizar uma transferência, por exemplo, é possível verificar os dados do beneficiário. A própria Polícia Militar alertou para esse tipo de cuidado.

Segundo a PM, as doações em forma de mantimentos, não em dinheiro, seriam desnecessárias no momento — é preferível a ajuda financeira. Os alimentos em excesso podem causar perdas.

Vale não é controlada por empresas do PT

Outra informação falsa enviada ao WhatsApp do Estadão Verifica diz respeito à composição acionária da Vale. O texto tira de contexto, exagera e não atualiza informações contidas em um artigo publicado originalmente em novembro de 2015.

Segundo a mensagem, o Partido dos Trabalhadores teria controle sobre mais de 60% das ações da Vale. O texto diz que a ‘recompra’ da Vale teria se dado por meio das empresas Litel e BNDESPar. A primeira é formada por fundos de pensão ligados a companhias estatais; a segunda é o braço de investimentos do banco estatal BNDES.

Documento Composição acionária PDF

No entanto, as duas empresas não controlam o percentual de ações informado no boato: segundo a composição acionária divulgada pela Vale em dezembro de 2018, a Litel detinha 20,9% das ações e a BNDESPar, 6,7%. A maior parte das ações atualmente pertence a investidores estrangeiros (47,7%).

A Vale também não é presidida por um “ex-sindicalista amigo de Lula”. O CEO da companhia é Fabio Schvartsman, que já presidiu a empresa de papéis Klabin.