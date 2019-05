‘Reforma é o Plano Real desta década’, afirma presidente da comissão especial da Previdência

Escolhido pelo Centrão, junto com outras forças, para comandar a Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos (PR-AM) ficou atônito com Paulinho da Força (SD-SP). Segundo o sindicalista, o bloco jogará contra o texto do governo no colegiado para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro. “A reforma da Previdência é o Plano Real desta década. Ela é maior do que partidos, pessoas e eleições. Ela é do Brasil e dos brasileiros. Nenhum interesse menor vai nos impedir de servir ao País”, disse Ramos, que está longe de ser fã de Bolsonaro, à Coluna.

No gatilho. A campanha do governo federal para promover a reforma da Previdência está pronta e deve ser lançada na segunda quinzena deste mês. O orçamento está em torno de R$ 40 milhões e ela terá forte presença na TV aberta.

Com a palavra. De acordo com a assessoria do ministro Fábio Wajngarten, não há “vácuo na comunicação” do governo, conforme afirmaram à Coluna deputados da Comissão Especial que temem ficar sozinhos na defesa da reforma.

Timing… A equipe econômica avalia qual seria o melhor momento para abandonar a defesa das mudanças na aposentadoria rural e no Benefício de Prestação Continuada propostas pela reforma e que enfrentam resistência no Congresso.

…é tudo. O objetivo é esvaziar o discurso da oposição que, até o momento, centra suas fichas nesses dois pontos. É bom sempre lembrar que eles também desagradam ao Centrão.

De olho. Em reunião no Ministério da Economia, o deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), da Comissão Especial, transmitiu à equipe de Paulo Guedes o temor de que a capitalização saia da reforma.

CLICK. Paulinho da Força se encontrou com Guilherme Boulos na comemoração do 1º de Maio, em SP. Ao fundo, o ex-ministro Rogério Magri, do governo Collor.

Olho… A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para comandar o PSL-SP é mais um sinal de que o pai dele, Jair Bolsonaro, está seguindo os conselhos de prestar mais atenção ao Estado governado por João Doria, nome sempre lembrado para a Presidência.

…vivo. Entre as missões de Eduardo, está a de preparar o PSL para a eleição do ano que vem na capital paulista. O movimento ocorre num momento em que Doria se reaproximou de Bruno Covas (PSDB) e ajudou a garantir ao prefeito o apoio eleitoral do DEM.

Futuro. Cresce no PT a turma que defende um maior protagonismo do governador da Bahia, Rui Costa, nos destinos do partido. A ideia é apostar nele, à frente do maior colégio eleitoral do NE, como alternativa para a eleição de 2022.

SINAIS PARTICULARES.

Rui Costa (PT), governador da Bahia

Novos… A Apex prepara plano para entrar no mercado de carne bovina do Japão, que sempre teve restrição à proteína livre de aftosa com vacinação, mas que começou a importar do Uruguai, onde o requisito não é cumprido pela maior parte dos produtores.

…horizontes. O Japão é o segundo maior importador de carne bovina do mundo, um mercado cobiçado, pois representou US$ 4,1 bilhões de dólares e 690 mil toneladas somente em 2017.

Panelinha? Parlamentares de Roraima estranharam não ter sido convidados a participar da visita da Comissão Externa que analisa os impactos da crise da Venezuela no Brasil. Só deputados do PSL viajaram ao Estado desta vez.

PRONTO, FALEI!

Ivan Camargo, ex-reitor da UnB, que foi cotado para o ministério da Educação: “A crítica faz parte da universidade. A gente entrar nessa maluquice, caça às bruxas não leva a lugar nenhum”, sobre a nova política do MEC para as universidades

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao