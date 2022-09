PT coloca em marcha conversão de deputados em brancos para garantir verba de Lula

O PT colocou em prática a revisão da autodeclaração de cor e raça de candidatos para garantir à campanha de Lula o orçamento de R$ 88,9 milhões, valor máximo permitido pelo TSE para os presidenciáveis. De acordo com o tesoureiro da chapa, Márcio Macedo, a meta é que a medida renda os R$ 21,9 milhões que faltam para o ex-presidente atingir o montante limite.

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) trocou sua designação de pardo para branco nos registros do TSE. Assim como ele, outros postulantes a cargos proporcionais devem seguir este caminho. Sob reserva, petistas do entorno de Lula admitem que candidatos se autodeclararam negros ou pardos para ter vantagens na distribuição de recursos do Fundo eleitoral a que o partido tem direito.