Para poupar orçamento da campanha de Lula, PT estuda rever autodeclaração de negros e pardos

A direção nacional do PT estuda rever a autodeclaração de cor e raça de seus candidatos, para evitar que as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e postulantes a governos estaduais, como Fernando Haddad, em SP, percam recursos do fundo eleitoral. Lula e Haddad se declaram brancos – ao todo, dez dos 13 candidatos a governador da sigla também. Mas de acordo com as regras eleitorais, a quantia destinada a candidatos negros e pardos deve ser proporcional à participação deles no conjunto de candidaturas do partido. No PT, cerca de 48% se disseram negros e pardos e, por isso, devem ter acesso a quase metade do fundão. Tesoureiro da campanha de Lula, Márcio Macedo não descarta a hipótese do presidenciável não conseguir usar os R$ 88,9 milhões reservados para ele antes do início da campanha.

Segundo o TSE, a reclassificação por cor ou raça pode ser feita a qualquer tempo pelos candidatos. Se elevar o percentual de candidatos brancos, o PT poderá destinar mais recursos para esses postulantes, como Lula e Haddad.

O nó está longe de ser desfeito. Para poupar Lula do recorte orçamentário, a sua equipe jurídica, liderada pelo ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, apresentou como alternativa pedir ao TSE para que o entendimento sobre a divisão de verbas valha apenas para candidaturas majoritárias, como de presidente e governador. A ideia segue em avaliação pela equipe política.