Aliados de Lula sugerem nova campanha do desarmamento

Aliados de Lula (PT) defendem que, se ele for eleito, promova uma nova campanha do desarmamento, a exemplo da feita em 2004 e 2005 e que incentivou as pessoas a entregar armas de fogo em troca de recompensa. O tema foi discutido em reunião dele com ex-governadores na última terça (30).

CADÊ. Wellington Dias (PT-PI) diz que a ideia é repetir o número de armas recolhidas: 600 mil. A avaliação é que a flexibilização sob Bolsonaro fez aumentar também a circulação de armas no mercado informal e que, por isso, é preciso haver busca ativa com a ajuda do Exército e da PF.