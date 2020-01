Privatização da Eletrobrás, lobby e armas: veja as prioridades do governo na Câmara em 2020

O governo apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que considera suas prioridades na Casa para este curto ano eleitoral de 2020, como você já leu na Coluna mais cedo.

Dentre as 15 medidas, a desestatização da Eletrobrás, que faz parte de um plano do secretário de Desestatizações, Salim Mattar, para obter R$ 150 bilhões neste ano com a venda de ativos.

Além disso, o Planalto quer regulamentar o lobby, por meio de um projeto antigo, do petista Carlos Zarattini (SP), que sempre volta para o centro das discussões legislativa, mas cuja votação nunca foi concluída.

Há também, um projeto de lei de então senador Ronaldo Caiado (DEM), hoje governador de Goiás e aliado do governo, que cria regras para o uso do cartão corporativo.

Na seara de “costumes”, o governo pediu a Rodrigo Maia para priorizar o projeto de porte de armas. No ano passado, o tema foi alvo de decretos e projetos de lei – o último chegou ao apagar das luzes de 2019. Já chegou na Câmara, depois de um acordo com líderes, em regime de urgência. Trata-se de uma promessa de campanha de Bolsonaro.

A articulação política, sob o ministro Luiz Eduardo Ramos, e Maia tiveram uma reunião nesta semana, em que foram apresentadas as propostas. Na conversa, o presidente da Casa sinalizou o que seria mais e menos possível de tramitar neste ano.

Veja a lista completa: