Presidente do PT e coordenador de Lula defendem manutenção de aliança com Freixo

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador da campanha de Lula ao Planalto, José Guimarães, defenderam a manutenção do apoio a Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio em reunião da executiva nacional do partido nesta quinta-feira, 4. De acordo com membros do colegiado, a decisão sobre a aliança no Estado foi adiada para amanhã, prazo final estipulado pelo TSE para a oficialização das coligações, a pedido do presidenciável.

A expectativa é de que Alessandro Molon (PSB) desista da candidatura ao Senado em benefício de André Ceciliano, nome lançado pelo PT ao posto. O novo encontro do grupo e

Nos bastidores, o argumento de Gleisi e Guimarães é de que é preciso manter a unidade da esquerda para reforçar a polarização do pleito nacional em um estado considerado estratégico por ser o berço político do presidente Jair Bolsonaro e um dos maiores colégios eleitorais do País.