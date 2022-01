Para apoiar candidato de Bolsonaro, PP pode ganhar Eduardo e Zambelli em SP

A bancada paulista do Progressistas (PP) pode ganhar reforços importantes durante a janela partidária em troca de confirmar seu apoio à possível candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao governo de São Paulo. As tratativas envolvem a filiação de deputados bolsonaristas ao partido do ministro Ciro Nogueira. Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli (PSL-SP) estão entre os nomes colocados na mesa de negociação. Esse seria um “dote” poderoso para confirmar o casamento e acabar com a divisão interna do PP-SP, cobiçado por Rodrigo Garcia (PSDB). Porém, com 1,84 milhão de votos em 2018, o filho de Jair Bolsonaro também é o sonho do PL, partido do presidente.

Leia Também Em ano eleitoral, Estados querem municípios na linha de frente da pandemia

CABO… Guilherme Mussi, presidente do PP-SP, trabalha para que a seção estadual esteja com Rodrigo Garcia, atual vice de João Doria (PSDB). Mas há no partido, em São Paulo, simpatizantes de Bolsonaro, como Guilherme Derrite.

…DE GUERRA. A eventual entrada de Eduardo Bolsonaro no PP seria mais um obstáculo para a aliança do partido com Garcia. Ou alguém imagina o filho do presidente pedindo votos para o candidato de Doria ao governo do Estado?

JUNTOS. Mesmo sem ter sido confirmada, a pré-candidatura de Tarcísio já empolga bolsonaristas paulistas: eles se preparam para ciceronear o ministro em um tour por São Paulo. O líder da “bancada bala”, deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), já declarou apoio ao titular da Infraestrutura. O Bandeirantes está de radar ligado nesses movimentos.

TOUR. Carla Zambelli programa encontros de Tarcísio com empresários e apoiadores em centros regionais importantes, como Franca, São José do Rio Pardo e Valinhos.

PARA SOMAR. A “equação Tarcísio” envolve ainda a deputada estadual Janaina Paschoal: ela poderá ser vice dele ou candidata ao Senado na chapa.

‘AEROVAX’. Janaina, ainda no PSL-SP, como Eduardo e Zambelli (desafetos dela, diga-se), está prestes a embarcar no “Aerotrem” do PRTB. Nas redes sociais, ela incrementou sua publicação de posts na linha “antivax” para se reconectar com o eleitor bolsonarista.

PARA LEMBRAR. O PRTB, como se sabe, é controlado pela família de Levy Fidelix, morto no ano passado e que ganhou fama nacional como o “homem do Aerotrem”.

SINAIS PARTICULARES

Janaina Paschoal, deputada estadual (PSL-SP)

CONEXÃO… A força-tarefa do Estado de São Paulo atendeu vítimas das chuvas em 11 comunidades baianas. Profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação se revezaram no atendimento aos flagelados no sul da Bahia.

…BAIANA. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), comemorou nas redes: “As vacinas contra gripe, doadas pelo Instituto Butantan para Salvador, já chegaram!”. Doria respondeu: “Conte com São Paulo”.

PRONTO, FALEI!

Samuel Moreira, deputado federal (PSDB-SP): “Ao propor a revogação de reformas importantes, o PT evidencia que o revanchismo se sobrepõe aos interesses nacionais”, sobre os planos eleitorais de Lula.

CLICK

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB

Deputado federal foi à luta em sua base, em São Paulo: “Reunião muito importante para continuar apoiando entidades filantrópicas de Bebedouro”.