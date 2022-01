Janaína Paschoal já estimulou vacinação: 'quem ama vacina'

Hoje ativista contra a obrigatoriedade da vacinação, a deputada bolsonarista Janaína Paschoal (PSL-SP) já abraçou a causa dos imunizantes no passado e convocou seguidores a se vacinarem contra outra doença, o sarampo. Em publicação de 2019 em seu perfil no Twitter, a parlamentar pede que as pessoas procurem postos de saúde para se imunizarem e argumenta que “quem ama vacina”.

Meus sentimentos aos familiares das vítimas do sarampo em São Paulo, corta o coração ler sobre a perda dos dois bebês. Para que todos estejam seguros, vamos procurar os postos de saúde e vacinar! Pegando emprestado o lema da Deputada Carla Morando: QUEM AMA VACINA! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) August 31, 2019

A atual posição da deputada sobre o tema destoa daquela adotada em 2019. Ao lado de outros nomes do bolsonarismo na internet, como o empresário Otávio Fakhoury e o ex-ministro Osmar Terra, Janaína faz publicações quase diárias advogando contra a obrigatoriedade da vacinação contra covid, questionando a eficácia dos imunizantes e relacionando o produto com a ocorrência de adversidades graves e mortes.

Em publicação feita no último domingo, 2, Janaína questiona o fato de pessoas já vacinadas pegarem covid e continuarem defendendo a imunização. “Parece piada”, diz. A vacina contra covid não impede a contaminação, mas diminui os riscos de evolução do quadro da doença.

Usuários do Twitter brincaram com a publicação da deputada. “Parece piada: times que jogam com goleiro tomam gol”, ironizou um seguidor. “Pessoas que usam cinto de segurança sofrem acidentes graves”, escreveu outro.

Em outra publicação, também do último domingo, Janaína faz críticas ao editorial do Estadão que defende a adoção do passaporte da vacina para a entrada em eventos. "Não posso admitir que o Estado obrigue as famílias a vacinarem seus filhos, com produtos novos, que trazem efeitos colaterais reconhecidos no mundo todo, mas escondidos aqui", escreveu a deputada.

A posição de Janaína está em concordância com a de outros bolsonaristas nas redes. O empresário Otávio Fakhoury, ouvido na CPI da Covid, também faz publicações contra os imunizantes e o passaporte da vacina. Em post feito no último dia 25 de dezembro, Fakhoury chama as pessoas que se descrevem como "defensoras da Ciência" de "verdadeiros ditadores sanitários". Em outra ocasião, ele questionou por que pessoas vacinadas contraem covid "dias ou semanas após a segunda dose". “Não é possível que as pessoas estejam achando isso normal”, escreveu. O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra também é crítico à vacina contra covid. Com frequência, Terra faz publicações contra a vacinação e a favor da "imunização de rebanho".