Miranda teria dito que derrubará a República

O tom ameaçador de Onyx Lorenzoni contra Luis Miranda e Luis Ricardo Fernandes é uma resposta em público, segundo a Coluna apurou, ao que ambos estão dizendo em privado, nos bastidores do poder: possuem alto poder de fogo; suficiente, segundo um deles, para explodir o governo. O deputado Miranda (DEM-DF) esteve com Renan Calheiros (MDB-AL) na terça-feira, 22. Enquanto ambos conversavam, entrou na sala Marcos Rogério (DEM). “Você apoia o governo, mas eu vou derrubar a República”, teria dito Miranda ao colega de partido.

Prepare… O deputado Miranda se queixava ao senador de que Fernandes, seu irmão, estava sendo injustiçado. Dizia ainda ter provas para apresentar amanhã, 24, quando deve depor na CPI da Covid, da qual Renan é o relator.

…o seu coração. O tom belicoso de Onyx Lorenzoni em pronunciamento desagradou ao relator. “É uma interferência do Poder Executivo no Legislativo. Vamos pedir convocação do Onyx imediatamente pela interferência e coação da testemunha. Se ele continuar, vamos pedir a prisão dele”, afirmou à Coluna.

Danger. No Planalto, o caso é tratado como prioridade zero. A leitura é de que tem alto poder de abalar o discurso contra a corrupção e os desvios. Por isso, a demissão de Ricardo Salles em dia tão fatídico.

Vixe! As declarações de Luis Miranda, públicas e privadas, reforçaram o sentimento de paranoia e de traição no Planalto: ministros estavam cuspindo fogo contra o ex-aliado.

Soldado. Onyx foi escalado pelo Planalto para contestar Miranda por motivos especiais: tem sido um dos mais leais ministros na defesa de Jair Bolsonaro; ele e Miranda são do mesmo partido, o DEM, o que deixa o recado mais “claro”.

Mapa. Para José Luiz Penna, presidente do PV, a eleição no Peru mostrou que o Brasil precisa achar um nome único na “terceira via”. No vizinho, o centro se dividiu e acabou fora do segundo turno por pouco.

SINAIS PARTICULARES.

José Luiz Penna, presidente do PV

Mudou… Para uma parcela do empresariado, a saída de Ricardo Salles foi positiva. A troca, apesar do timing, será boa se seguir a tônica do ocorrido no Ministério da Saúde e de Relações Exteriores.

…pero no mucho. O novo ministro, Joaquim Álvaro Pereira Leite, não é visto como ruptura, mas deve ganhar voto de confiança de líderes empresariais ao menos no início de sua gestão. Ambientalistas, porém, dizem que o potencial de “estrago” do novo ministro é grande.

CLICK. Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) faz amanhã 52 anos. Tomou a primeira dose da Pfizer em Maceió. “Vamos vencer pior desafio da nossa história”, disse.

Acelera. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RJ), segundo deputados, está colocando seu peso político para tentar acelerar na Câmara a votação do projeto de regulamentação do transporte rodoviário interestadual no País.

Acelera 2. O conteúdo do projeto, já aprovado no Senado, limita a concorrência, desfavorecendo o compartilhamento de frotas de ônibus, como no modelo da Uber para os carros.

Sem debate? Ligado às tradicionais empresas do setor, Pacheco (e parlamentares) quer a aprovação antes que a opinião pública desperte para o tema.

PRONTO, FALEI!

Rodrigo Agostinho, deputado (PSB-SP): “Encerrado o desastroso ciclo do pior ministro do Meio Ambiente da história. Estrago inestimável. A história já o puniu. A Justiça haverá de fazer sua parte.”

