Bolsonaro deve deixar de lado polêmica de isolamento social em reunião com governadores

O Planalto quer aproveitar a primeira reunião do presidente com todos os governadores desde o início da pandemia para melhorar o diálogo institucional. A expectativa é que a conversa ocorra sem as hostilidades que pautaram as relações federativas nos últimos meses. Apesar de os governadores temerem que Jair Bolsonaro utilize o projeto de ajuda aos Estados, tema da reunião desta manhã, como forma de pressioná-los a flexibilizar o isolamento, assessores palacianos garantem que polêmicas do combate ao coronavírus não serão abordadas.

Expectativa. Ao menos, é essa a intenção dos bombeiros, que nem sempre conseguem segurar o temperamento de Bolsonaro.

Realidade. Para um interlocutor, Bolsonaro quer mesmo é “a foto”: reunião tranquila com governadores.

Palavra dada. O presidente vai comunicá-los do veto ao reajuste de servidores, a pedido de Paulo Guedes. Ele também estará na reunião.

Speaker. Da parte dos Estados, os governadores escolheram como porta-vozes dois mais “neutros”: Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) e Renato Casagrande (PSB-ES).

Help? Todos vão repetir ao governo federal a mesma demanda de sempre: o pedido por respiradores.

Taokey? “Espero que Bolsonaro esteja em um dia de ponderação, não insista em polêmicas inúteis e busque o diálogo em torno de temas sérios. Abertura da economia depende de cada Estado e já está ocorrendo”, disse Flávio Dino (PCdoB-MA) à Coluna.

Segue… Mesmo na pandemia, o DNIT, vinculado ao ministério da Infraestrutura, conseguiu manter o ritmo dos trabalhos no País – só uma obra no Piauí foi interrompida, a pedido do prefeito da cidade.

… o jogo. De janeiro a abril, o órgão executou R$ 2 bilhões em obras – cerca de R$ 300 mil a mais que no mesmo período de 2019. O departamento era um dos sonhos de consumo do Centrão, mas Tarcísio de Freitas conseguiu “blindá-lo”. Leia mais aqui.

CLICK. O programa Cidade Solidária, em São Paulo, distribuiu nesta semana 5 mil cestas básicas, 500 sacos de ração para animais e 7,5 mil refeições na capital.

Quem? O ex-galã de Malhação Mário Frias foi levado ao governo com o apoio de membros do Aliança pelo Brasil. O grupo quer, inclusive, emplacar também nomes que possam ajudá-lo a conduzir uma “política cultural conservadora”.

Só dele. A escolha da Secretaria de Cultura passa diretamente pela mão do presidente e Frias já é tido como sucessor de Regina Duarte no Planalto. O ator conta ainda com apoio dos filhos de Bolsonaro. Leia mais aqui.

Vida… Mesmo habituado a grandes repercussões nas redes sociais, o apresentador de TV (também já tido como presidenciável) Luciano Huck ficou impressionado com o alcance de um vídeo no seu Instagram sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes.

… real. Trata-se de trecho do filme Um crime entre nós, fruto de uma parceria com o Instituto Liberta e a Maria Farinha Filmes. Em um dia, atingiu 14 milhões de visualizações. Quando um post dele vai bem, costuma atingir 2 milhões.

Atentos. “A pandemia está mostrando que a sociedade está mesmo a fim de descortinar temas que até hoje pareciam invisíveis e intransponíveis”, afirmou o apresentador. Leia mais aqui.

SINAIS PARTICULARES.

Luciano Huck, apresentador de TV

Quem te viu. O Itamaraty disparou para os servidores um convite para participar de seminários sobre “pós-pandemia” da Funag, fundação de pesquisa do ministério. Palestraram dois influenciadores olavistas: Flávio Morgenstern e Bernardo Kuster.

Luz no fim… Uma pesquisa do site de viagens Melhores Destinos com 5 mil leitores identificou que 65,3% deles estão dispostos a voltar a viajar ainda neste ano, a partir de julho ou agosto.

… do túnel. Mas a maioria prefere viajar nacionalmente, deixando para 2021 viagens internacionais. Leia mais aqui.

PRONTO, FALEI!

Arnaldo Jardim, deputado federal (SP), líder do Cidadania: “E quem é responsável escolhe a ciência para enfrentar uma das mais graves pandemias sobre a humanidade. Uma doença que já tirou a vida de quase 20 mil brasileiros”, ao reagir à fala de Jair Bolsonaro que disse que quem é de direita toma cloroquina, quem é esquerda, Tubaína.

COM REPORTAGEM DE MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA (O EDITOR ALBERTO BOMBIG ESTÁ EM FÉRIAS)

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao